Dunja Mazzocco Drvar otkrila bez čega ne može zamisliti dan

Vrijeme se još premišlja u kakvom će se ruhu ukazati u nedjelju. Ja ne! Ove godine nosim tirkiznu trkačku majicu, od jutra sam s @unicef_hrvatska i tisućama velikih i malih 🌟🌟🌟 koji skupljaju novac za opremanje rodilišta. Na Mliječnoj stazi za mame i bebe! #mliječnastaza2019 #unicefhrvatska