U Međimurju nema zabilježenih slučajeva koronavirusa

Na području Međimurske županije do srijede nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze virusom COVID-19 te nema novih rješenja o samoizolaciji, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite

U priopćenju se dodaje da službe Međimurske županije ubrzano rade na popisu građana starijih od 65 godina koji žive sami ili u kućanstvu s jednom ili više osoba, također starijim od 65 godina te će svim tim ljudima biti pružena odgovarajuća pomoć. Sustav pomoći starijima pokrenuo je Centar za pomoć u kući Međimurske županije putem gerontodomaćica i trenutno je 160 korisnika sustava. Pomoć starijima i nemoćnima pruža i Crveni križ, a od četvrtka se uključuje i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iz Stožera podsjećaju da djelatnici Crvenog križa neće prikupljati novac po kućanstvima, a svakom korisniku usluga kojega posjete ostavit će kontrolni broj. Također, režim dobrovoljnog darivanja krvi neće biti zaustavljen, već samo ograničen na Čakovec i Prelog.

S ciljem sprječavanja širenja zaraze, matični uredi u Dekanovcu, Kotoribi, Maloj Subotici, Nedelišću i Štrigovi do daljnjega neće raditi. Poslovi matičarstva redovito će se obavljati u matičnim uredima u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu u redovnom radnom vremenu od ponedjeljka do četvrtka od 7,30 do 16 sati, a petkom od 7,30 do 13,30 sati.

Međimurski Stožer civilne zaštite apelira na prijevoznike koji imaju pet ili više zaposlenih da osiguraju prostor za jednodnevnu izolaciju vozača, koji više neće morati biti u samoizolaciji kao dosad, već će prema potrebi iz karantene odlaziti na put i nakon istovara robe ponovno se vraćati u karantenu.

Još se jednom pozivaju svi koji imaju rješenje o samoizolaciji da ga poštuju kako sebe i svoje sugrađane ne bi izlagali nepotrebnim rizicima, a sebe i drastičnim kaznama. Stariji građani se mole da ograniče svoje kretanje u zatvorenim prostorima ili među više ljudi. U priopćenju se dodaje da to ne znači da ne smiju van iz kuća, već im se preporuča kretanje u prirodi, šetnje, vožnja biciklom i svaka druga aktivnost koja će pomoći održavanju psihofizičkog zdravlja, i to pojedinačno ili sa članom kućanstva.