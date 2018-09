'U komunikaciji smo s Komadinom, Bernardić mora otići'

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Predsjedništva SDP-a Biljana Borzan komentirala je u nedjelju stanje u stranci. Odgovorila je i na pitanje o svojim predsjedničkim ambicijama

"Nitko ne želi Davora Bernardića potopiti, on je bio pola života u SDP-u, predsjednik GO Zagreb, predsjednik skupštine. Nitko ne kaže da treba biti obrisan, treba se prema njemu ljudski ponašati", poručila je Borzan, gostujući na N1 televiziji , dodavši da su njegovi suradnici ključni te da su u kontaktu sa Zlatkom Komadinom.

Na pitanje jesu li Davoru Bernardiću odbrojani dani, Borzan je upozorila da je na sjednici Glavnog odbora imao tijesnu većinu te da će se vidjeti što će se događati u budućnosti. On za sebe voli reći da je dijete stranke i Borzan i njeni istomišljenici očekuju da sam podnese ostavku.

Komentirala je ideju da cijelo Predsjedništvo kolektivno da ostavku: "Nitko sa mnom nije razgovarao o tome. U principu, to je bilo nešto što smo od početka govorili. Htjeli smo naći kritičnu masu u Predsjedništvu da se postignu neke promjene. Bili smo spremni da nam članovi pokažu palac dolje. Do sada kritične mase nije bilo, je li stvorena, ja se nadam da jest", kazala je.

Komentirala je i želju Davora Bernardića da postane šef kluba zastupnika SDP-a. "Došli smo do ekstremne situacije. Predsjedništvo je donijelo odluku, sada bi bilo apsurdno da donese drugu. Ideja da Davor Bernardić bude predsjednik kluba nije naišla na odobravanje. bilo bi logično da je otpočetka uzeo konce u svoje ruke, no to se nije dogodilo... Što bi napravili da vam kao predsjednici stranke vaši kolege kažu da vas ne žele? Ili ćete odustati ili ćete ići u ekstremne mjere protiv tih kolega", rekla je Borzan.