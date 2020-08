Tko kaže da turista nema? Pogledajte gužvu u splitskoj trajektnoj luci i podatke eVisitora za srpanj

Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je u srpnju ostvareno 2,44 milijuna dolazaka i 18,60 milijuna noćenja što predstavlja 53 posto dolazaka i 61 posto noćenja ostvarenih u srpnju prošle godine

Staničić: To je prvo prolazno vrijeme

To su podaci turističkog prometa ostvarenog u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice.

„Nalazimo se na prvom prolaznom vremenu. To su, s obzirom na okolnosti, odlični rezultati i dobra najava za kolovoz koji je pred nama. Pojačane promotivne aktivnosti, kako pozivne oglašivačke kampanje, tako i one informativnog karaktera, provodit ćemo do kraja kolovoza na tržištu Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Italije s obzirom da je riječ o vrlo važnim tržištima za naš turizam na kojima se Hrvatska nalazi na popisu sigurnih zemalja", izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Istaknuo je kako je bitno i dalje odgovorno ponašanje te pridržavanje propisanih epidemioloških mjera kako bi zadržali status Hrvatske kao sigurne turističke destinacije i od ove turističke sezone izvukli maksimum.

Najviše noćenja imaju Nijemci i Slovenci