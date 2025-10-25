U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice: Ovo su rizični faktori

Riječ je o jednoj od najčešćih kongenitalnih anomalija središnjeg živčanog sustava, koja nastaje u ranom stadiju trudnoće kada se neuralna cijev iz koje se razvijaju ove strukture ne zatvori u potpunosti.

Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova, ali istodobno mogu ostvariti iznimne uspjehe u mnogim područjima života.

Učestalost spine bifide je oko jednog djeteta na 1000 poroda, uzroci te malformacije nisu sasvim jasni, a smatra se da ima više rizičnih faktora, među kojima su manjak folne kiseline u trudnoći, neki lijekovi u trudnoći, šećerna bolest, debljina, ali i genetska sklonost.