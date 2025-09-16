Uvode se dva dodatna docjepljivanja za školarce: Raste broj slučajeva ozbiljnih bolesti

Pokazalo se kako imunost stečena cijepljenjem protiv hripavca s vremenom slabi te su potrebna docjepljivanja u školskoj dobi. Ističu i da se posljednjih godina u Europskoj uniji bilježi porast slučajeva difterije pa se docjepljivanjem protiv tih bolesti štiti djecu i protiv tetanusa u slučaju ozljeda.

U obveznom Programu cijepljenja u Hrvatskoj cijepi se protiv jedanaest bolesti: tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, infekcija uzrokovanih Haemofilusom influenzae tipa b (HiB), hepatitisa B, ospica, zaušnjaka, rubeloa i pneumokokne bolesti.

Protiv nekih bolesti cijepi se u više navrata kako bi se postigao potreban imunološki odgovor odnosno, nastala dovoljna količina protutijela koja pružaju zaštitu od određene bolesti.

Program cijepljenja se mijenja ovisno o faktorima

Program cijepljenja donosi se za trogodišnje razdoblje uz Provedbene programe za svaku godinu zasebno te se ovisno o epidemiološkoj situaciji i drugim čimbenicima povremeno mijenja kako bi osigurali što bolju zaštitu cijepljenjem.

Krajem prošle godine donesen je novi Trogodišnji program cijepljenja za razdoblje 2025.-2027. godine prema kojem se uvode dva dodatna docjepljivanja protiv difterije, tetanusa i hripavca za školsku dob.

Cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja su obvezna i besplatna za sve kojima su namijenjena. "Za svako cjepivo postoje apsolutne (trajne) i relativne (privremene) kontraindikacije te se prije svakog cijepljenja utvrđuje postojanje takvih kontraindikacija, a to utvrđuje liječnik koji cijepi"

Ako postoje privremene kontraindikacije, primjerice poput povišene tjelesne temperature ili neke druge akutne bolesti, liječnik koji ih utvrdi određuje mjesto i vrijeme naknadnog cijepljenja, a ako postoje trajne kontraindikacije poput preosjetljivost na sastojke cjepiva, teške nepoželjne reakcije na prethodnu dozu cjepiva, liječnik je o tome dužan izdati potvrdu.