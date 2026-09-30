HDZ: 'EPP je na našu inicijativu osudio veličanje Mladića i upozorio na preispitivanje statusa SNS-a'

Politička skupština Europske pučke stranke u Toulouseu je u utorak osudila veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji na inicijativu Hrvatske demokratske zajednice, priopćio je HDZ u srijedu
Izaslanstvo HDZ-a je na događaju u Toulouseu upozorilo da EPP 'ne smije šutjeti na odavanje počasti Mladiću, odgovornom za stravična razaranja i ubojstva brojnih nedužnih žrtava u BiH i Hrvatskoj', ističe se u priopćenju.
Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu, pokopan je početkom rujna u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.
Nakon što je HDZ u Toulouseu naglasio da Srbija time izravno podriva temeljne europske vrijednosti te se udaljava od članstva u Europskoj uniji, EPP je službeno osudio okolnosti Mladićeva pogreba, rekli su iz Hrvatske demokratske zajednice.
'Mladić je bio odgovoran za genocid u Srebrenici i niz najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom ratova na području bivše Jugoslavije. Njegove zločine utvrdili su međunarodni sudovi i oni se nikada ne smiju relativizirati, veličati niti zaboraviti', ističe u izjavi EPP-a.
'Umjesto suočavanja s tom mračnom ostavštinom, svjedočili smo iskazivanju javnih i državnih počasti na njegovu pogrebu, sudjelovanju visokih srbijanskih dužnosnika te otvorenom iskazivanju podrške na javnim mjestima', dodaje EPP.
Europska pučka stranka je okolnosti pogreba nazvala 'duboko zabrinjavajućima' i u suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva europski projekt.
'Politička skupština pridružila se nevjerici i osudi koje su izrazili vodstvo EPP-a i međunarodna zajednica. U okviru tekućeg procesa preispitivanja statusa Srpske napredne stranke (SNS), ovi se nedavni događaji ne mogu zanemariti', stoji u izjavi EPP-a, objavljenoj u utorak.
U rujnu prošle godine predsjednik EPP-a Manfred Weber objavio je pokretanje procesa interne revizije uloge SNS-a unutar europskih pučana.
Zbog pridruženog članstva SNS-a, EPP se našao pod pritiskom drugih političkih grupacija jer Srbija i dalje održava bliske odnose s Rusijom i Kinom, odbija se uskladiti s vanjskom politikom EU-a, kao i zbog represije nad studentskim pokretima i građanskim prosvjedima. Pritisci su se naročito pojačali nakon Mladićeva pogreba.