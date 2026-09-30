HDZ: 'EPP je na našu inicijativu osudio veličanje Mladića i upozorio na preispitivanje statusa SNS-a'

Politička skupština Europske pučke stranke u Toulouseu je u utorak osudila veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji na inicijativu Hrvatske demokratske zajednice, priopćio je HDZ u srijedu

Izaslanstvo HDZ-a je na događaju u Toulouseu upozorilo da EPP 'ne smije šutjeti na odavanje počasti Mladiću, odgovornom za stravična razaranja i ubojstva brojnih nedužnih žrtava u BiH i Hrvatskoj', ističe se u priopćenju. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu, pokopan je početkom rujna u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.

Nakon što je HDZ u Toulouseu naglasio da Srbija time izravno podriva temeljne europske vrijednosti te se udaljava od članstva u Europskoj uniji, EPP je službeno osudio okolnosti Mladićeva pogreba, rekli su iz Hrvatske demokratske zajednice. 'Mladić je bio odgovoran za genocid u Srebrenici i niz najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom ratova na području bivše Jugoslavije. Njegove zločine utvrdili su međunarodni sudovi i oni se nikada ne smiju relativizirati, veličati niti zaboraviti', ističe u izjavi EPP-a. 'Umjesto suočavanja s tom mračnom ostavštinom, svjedočili smo iskazivanju javnih i državnih počasti na njegovu pogrebu, sudjelovanju visokih srbijanskih dužnosnika te otvorenom iskazivanju podrške na javnim mjestima', dodaje EPP.

Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+20 Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL