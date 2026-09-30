Vlada za obnovu Poljuda, Hajduk traži novi stadion: Šuta otkrio pod kojim bi uvjetom prihvatio rekonstrukciju

Dodao je da će konačan stav donijeti nakon što stručno povjerenstvo iznese svoje mišljenje.

'Ako rekonstrukcija Poljuda podrazumijeva zahvat nakon kojeg ćemo u naravi dobiti novi, suvremeni nogometni stadion, uz zadržavanje njegovih prepoznatljivih kontura u prostoru, onda se oko samog naziva ne trebamo sporiti', rekao je Šuta .

Vlada je ranije u srijedu podržala projekt cjelovite rekonstrukcije Poljuda, a premijer Andrej Plenković rekao je da će Vlada financijski pomoći Splitu u uređenju stadiona na Brodarici, koji bi se mogao koristiti za vrijeme radova na Poljudu.

'Kad je riječ o stadionu na Poljudu, postoji povjerenstvo koje se bavi tom temom, dakle stručni ljudi, i oni su dobili zadaću da ispitaju stanje stadiona. Želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje, u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši, a detalje o tome će donijeti struka', rekao je Plenković.

Iz Hajduka su poručili da žele isključivo novi stadion, uz ocjenu da rekonstrukcija Poljuda neće moći zadovoljiti današnje standarde modernih stadiona, bez obzira na ulaganja. Plenković je rekao da će stručnjaci procijeniti što se može napraviti na Poljudu, dodavši kako treba ubrzati procese i zbog sigurnosti hitno sanirati i učvrstiti ono što je potrebno.