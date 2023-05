U Donjem Jesenju zbog klizišta evakuirani ljudi

Tom je prilikom potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pohvalio visoku razinu koordinacije svih žurnih službi što, istaknuo je, primjećuje diljem Hrvatske.

"To je jako dobro jer sustav čine ljudi. Ima situacija koje su izazovne, pogotovo u ovoj županiji, vezanih uz klizišta, ali to je uspješno sanirano", rekao je Božinović te dodao kako je za ovu poplavu, koja traje već nekoliko dana, specifično to što je zahvatila više-manje gotovo cijelu Hrvatsku odjednom.

Smatra da nas ovakve katastrofe neće zaobilaziti i da je rješenje ulaganje u sustav i ljude. Kad je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji, istaknuo je da je ona specifična zbog velikog broja klizišta.