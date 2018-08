U Dalju obilježena pogibija hrvatskih branitelja

Ispred Postaje granične policije Dalj u srijedu na komemoraciji za 39 branitelja koji su prije 27 godina poginuli u obrani tog sela, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako je to jedan od najtragičnijih i najsvjetlijih trenutaka Domovinskog rata

Komemoraciji je nazočio i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova RH, koji je rekao kako je to jedan od najtragičnijih, ali i jedan od najsvjetlijih trenutaka Domovinskog rata u kojem je hrvatska policija kao prva organizirana snaga u obrani domovine podnijela veliku žrtvu zajedno sa pripadnicima Zbora narodne garde i Civilne zaštite.

Na novinarsko pitanje o ratnim zločina za koje nitko nije odgovarao, među kojima je i Dalj, Božinović je podsjetio kako je glavni ravnatelj policije u veljači ove godine osnovao radnu skupinu za ratne zločine.

„Puno toga se intenziviralo i važna kriminalistička istraživanja su privedena kraju, primjerice za raketiranje Banskih dvora, za Ovčaru, pogotovo za otkrivanje ubojstva Jeana-Michelea Nicoliera, Francuza koji je branio Vukovar, zatim za zločin na Manjači i granatiranje Zadra. Ta radna skupina radi i sada i to vrlo intenzivno i očekujem još rezultata”, odgovorio je ministar Božinović.

Upitan kako komentira sadašnje uvjete rada hrvatskih policajaca, Božinović je rekao kako je vidljivo da ministarstvo stalno radi na poboljšanju uvjeta života i rada hrvatskih policajaca, te je dodao kako je to „misija koja traje bez ograničenja”.

„Zadaća nas u Ministarstvu je da im osiguramo bolje i dostojne uvjete za život i rad jer hrvatski policajci to zaslužuju. Oni su stup sigurnosti države, to su ljudi koji 24 sata dnevno sedam dana u tjednu rade kako bi osigurali javni red i sigurnost. To je misija i mene kao ministra i svih mojih suradnika, a na policajcima je da nastave raditi tako dobro kako sada rade”, rekao je Božinović.

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić rekao je brojnim okupljenima da je obilježavanje ovakvih godišnjica primjer zajedništva hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda te one podsjećaju na povijesni značaj i vrijednosti koje je Domovinski rat ostavio u nasljeđe našem društvu.

„Hrabrost i ljubav prema domovini koju su poginuli branitelji Dalja nesebično pokazali je primjer koji trebamo prenositi budućim naraštajima. Oni nas nas obvezuju štititi dostojanstvo svih hrvatskih žrtava i očuvanje i širenje istine o Domovinskom ratu kao temeljne zadaće nas iz Ministarstva hrvatskih branitelja”, rekao je Križić.

Izaslanica predsjednice RH, saborska zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović je rekla kako „svi osjećamo bol zbog onoga što se ovdje dogodilo, ali isto tako osjeti se i snaga zajedništva onda kada je bilo najteže”.

„Osjeti se snaga domoljublja kada se trebalo boriti za hrvatsku slobodu i ponos zbog hrabrosti koju su pokazali hrvatski mladići kada je bilo najpotrebnije. I danas nam je potrebna ta snaga i to zajedništvo da ne posustanemo pred nedaćama koje su pred nama. Trebamo ponovno biti jedni uz druge kao što smo bili 1991. godine. Oni kojih više nema zadužuju nas da njihovu žrtvu ne zaboravimo i budemo zahvalni na slobodnoj i samostalnoj zemlji u kojoj živimo, rekla je među ostalim Petrijevčanin Vuksanović.

Molitvu za poginule predvodio je vojni ordinarij, biskup Jure Bogdan, a vijence su položila izaslanstva MUP-a, Oružanih snaga RH, Ministarstva branitelja, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Općine Erdut kojoj naselje Dalj pripada, braniteljskih i veteranskih udruga, udruga proizišlih iz Domovinskog rata i Sindikata policije.

Nakon komemoracije služena je misa zadušnica u crkvi sv. Josipa u Dalju.