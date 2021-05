U Crnoj Gori više ne trebaju nositi maske na otvorenom, najmanje zaraženih od prošloga srpnja

Crna Gora je za pet mjeseci ove godine dnevni broj aktivnih slučajeva covida-19 smanjila za deset puta, zbog čega su u petak zdravstvene vlasti te zemlje nastavile s ublažavanjem epidemioloških mjera i odlučile dozvoliti ograničeno prisustvo publike na sportskim događajima

Ovakva epidemiološka situacija dovela do novog ublažavanja mjera pa će na sportskim događajima u Crnoj Gori moći da prisustvuje publika, i to maksimalno 10 posto sjedećih kapaciteta dvorane ili stadiona, dok su ponovo dozvoljena privatna i javna okupljanja na otvorenom do 50 osoba. Rad ugostiteljskih objekata produžen je do 24 sata, dok trgovine mogu raditi bez ograničenja u skladu sa svojim radnim vremenom, a također dozvoljen je rad zabavnih parkova.

Kada je u pitanju ulazak stranih državljana u Crnu Goru, u tu zemlju i dalje bez uvjeta mogu ući državljani Hrvatske, Srbija, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Rusije, Ukrajine i Bjelorusije dok putnici iz ostalih zemalja moraju imati negativan PCR test, pozitivan test na antitijela ili dokaz da su u potpunosti imunizirani makar tjedan prije dolaska u Crnu Goru.

Crna Gora je u prva tri mjeseca ove godine bila u vrhu liste zemalja svijeta po broju aktivnih slučajeva i oboljelih na dnevnoj razini. No, zahvaljujući uvođenju rigoroznih epidemioloških mjera sredinom ožujka, koje su predviđale zatvaranje obrazovnih ustanova, ugostiteljskih objekata, teretana i fitnes i trgovačkih centara, broj dnevnih aktivnih slučajeva zaraze smanjen s oko maksimalnih 10 tisuća oboljelih na ispod tisuću koliko ih je danas.

Crna Gora je u drugoj polovici travnja gotovo normalizirala život ublažavajući gotovo sve epidemiološke mjere, dok je početkom svibnja ukinula policijski sat, a prošlog tjedna i obavezu nošenja zaštitnih maski na otvorenom.

Od početka pandemije 97 000 Crnogoraca bolovalo je od covida, a od posljedica zaraze preminulo je njih 1580.