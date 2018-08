Čović: Gradnja mosta ne može se zaustaviti iz BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocijenio je u srijedu kako je problematiziranje gradnje Pelješkog mosta tek dio predizborne kampanje dijela bošnjačkih stranaka u BiH ističući kako to ni na koji način ne može utjecati na realiziranje najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj.

Kazao je i kako stoga ne postoji ni teorijska mogućnost da netko u ime BiH tuži Hrvatsku zbog Pelješkog mosta pred nekim od međunarodnih sudova, kako su to najavili predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Nakon redovite sjednice Predsjedništva BiH, održane u Sarajevu, on je novinarima kazao kako se pitanje gradnje Pelješkog mosta uopće nije našlo na dnevnom redu te je podsjetio kako tijela državne vlasti u BiH nikada nisu donijela odluku o protivljenju gradnji mosta.

"To je isključivo u funkciji predizborne kampanje nekih političkih opcija u Sarajevu, a onda će doći neke druge teme i most više nitko neće spominjati. To je barem moje stajalište", kazao je Čović.

Istaknuo je kako je zbog preuranjene izborne kampanje, koja je dovela i do blokade pregovora o izmjenama izbornog zakona, došlo do zastoja BiH na europskom putu.

Tvrdi kako je BiH već sada mogla imati status kandidata za članstvo u EU da je to riješila, a ovako je dobila dodatna pitanja na raniji upitnik Europske komisije pa sada mora na njih i odgovoriti i onda čekati na konačno mišljenje iz Bruxellesa.

"Sasvim je izvjesno da (kandidatski status) nećemo dobiti u ovom izbornom ciklusu. Treba čekati novi saziv vlasti", kazao je Čović.