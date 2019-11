Tvrdili da je glasao za GUP zbog žene, pa ih Opara tužio, no nije se pojavio na sudu zbog poslovnih obveza u Zagrebu

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u ponedjeljak ujutro nije se pojavio na ročištu na Općinskom sudu, gdje je nakon dvije i pol godine napokon trebalo biti održano glavno ročište povodom njegove tužbe protiv Društva Marjan, najstarije splitske udruge. Gradonačelnik je svoj izostanak opravdao poslovnim obvezama u Zagrebu

Tužbu je Krstulović Opara podnio neposredno prije drugog kruga lokalnih izbora 2017. godine, a Društvo Marjan zaprimilo ju je nakon izbora. Zbog 'iznošenja zlonamjernih i neistinitih uvreda na Facebook stranicama, čime mu je povrijeđeno pravo osobnosti i narušena ugled i čast', on traži 25 tisuća kuna.

U spornoj objavi iz veljače iste godine Društvo Marjan pozvalo se na tekst objavljen u tjedniku Novosti, a u kojemu se između ostalog problematizira glasanje nekadašnjeg gradskog vijećnika Krstulovića Opare za izmjenu prostornog plana na području Prve vode. Njegova supruga, naime, ondje ima naslijeđen komad zemlje u suvlasništvu, navodno jednu dvanaestinu jedne parcele, i to neposredno uz parcelu u tvrtke Latebra, u vlasništvu supruge bivšeg gradonačelnika Željka Keruma.

Nema gradnje na Marjanu

Novosti su zaključile da nije nikakvo čudo da je Opara glasao za GUP koji uključuje prenamjenu zemljišta u suvlasništvu njegove supruge, no gradonačelnik nije tužio tjednik - nego jedino Društvo Marjan.

U istoj objavi Društvo je u komentaru prozvalo tadašnjeg kandidata za gradonačelnika da da ih podrži u isključenju građevinskog područja na Marjanu ili će u protivnom ostati sumnja da je svjesno digao ruku za prenamjenu.

S druge strane, kao gradonačelnik Krstulović Opara višekratno je izjavio da 'u njegovom mandatu sasvim sigurno nema govora ni o kakvoj gradnju na Marjanu'.

Gdje je nestala karta?

Predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić, koji je na današnjem ročištu također trebao biti ispitan, za tportal je kazao da će Oparina tužba po svemu sudeći imati znatno veće posljedice nego što je gradonačelnik vjerojatno planirao.

'On je sustavno tvrdio da se parcela u vlasništvu njegove supruge ne nalazi u građevinskoj zoni, a mi smo dokazali suprotno - i to između ostalog zahvaljujući potvrdi upravo gradske službe. Jedino preostalo pitanje jest je li takvo stanje bilo i prije 2006. godine - a karta koja bi to trebala dokazati postoji, ali je naprosto nestala. Sudskim putem zatražit ćemo da se ona pronađe i uvrsti kao dokaz', najavio je Marinić.

Sudac Daniel Ban zbog gradonačelnikovog nedolaska odgodio je današnje ročište i sazvao novo za 12. prosinca.