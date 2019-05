Tvrdi konzervativci i laburisti odbacuju Mayin novi prijedlog Brexita

Zastupnici britanskog parlamenta najavili su u utorak da će glasati protiv novog prijedloga Brexita koji je u utorak premijerka Theresa May predstavila kao 'zadnju šansu', no čini se da je irskom premijeru prihvatljiviji, prenose novinske agencije

'Premijerkini najnoviji prijedlozi najgori su dosad i duboko bi nas vezali za EU', napisao je na Twitteru utjecajni zastupnik Jacob Rees-Mogg koji vodi skupinu od 80 euroskeptičnih zastupnika unutar konzervativne stranke koju još vodi premijerka May.

May je u utorak objavila novi sporazum o Brexitu koji predviđa drugi referendum, sadrži jamstva za radnike u Velikoj Britaniji, zaštitu okoliša i irsku granicu te kompromis oko carina.

Zastupnik liberalnih demokrata Ed Dayvey rekao je da ga nije nimalo uvjerila najnovija ponuda premijerke May o održavanju drugog referenduma jer 'ne nudi i jamstva' da će se održati.

'Ne možemo podržati taj prijedlog, jer u osnovi je to prepisivanje ranijih', rekao je Corbyn za BBC pa zaključio 'Ne vidim kako bi on mogao proći u parlamentu'.

No ni laburistički čelnik Jeremy Corbyn nije zadovoljan najnovijim premijerkinim prijedlogom.

Za mnoge ustupke koje je May najavila čini se da su više naruku zastupnicima oporbene stranke laburista, uključujući glasanje u parlamentu treba li zemlja održati drugi referendum o brexitu.

Ian Blackford, predsjednik kluba zastupnika Škotske nacionalne stranke (SNP) napomenuo je da je premijerka obećala obratiti se zastupnicima u srijedu.

'Ona bi to trebala učiniti u parlamentu prije nego se obrati drugima', zatvitao je Blackford pa ocijenio da takvo Mayino ponašanje pokazuje 'krajnje nepoštovanje i krši konvencije'.

I zastupnici SNP-a glasat će protiv zadnjeg Mayina prijedloga.

U utorak navečer oglasio se i irski premijer Leo Varadkar kojemju se novi plan čini prihvatljilviji za Irsku.

'Oduvijek smo govorili da ako sporazum ne proturiječi slovu i duhu sporazuma o razdruživanju uključujući irski 'backstop' onda je to nešto što možemo prihvatiti', rekao je Varadkar za irsku mređu RTE.

Irski 'backstop' je poseban mehanizam kojim se izbjegava povratak na primjenu čvrste granice na teritoriju Irske.

'Nije još objavljen pa nemamo službeni uvid... Iz onog što sam čuo čini se da je okay i bilo bi prihvatljivo', rekao je.

May parlamentu dala 'zadnju šansu' za Brexit

May he u utorak objavila 'novi sporazum o Brexitu' i poručila zastupnicima da je to 'zadnja šansa' da ispune želju Britanaca o izlasku iz Europske unije.