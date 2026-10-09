dirnuo mnoge

Tužna priča sa sretnim krajem: Arči ima novi dom

M.Či.

09.10.2026 u 22:42

Arči
Arči Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
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Priča o 13-godišnjem psu Arčiju, koji je nakon što mu je vlasnica morala otići u dom za starije, završio u skloništu u Dumovcu, dobila je sretan kraj

Bilo je dovoljno tek dva dana da Arči pronađe novi dom. Nakon što je Sklonište za napuštene životinje Dumovec objavilo njegovu tužnu priču, a RTL napravio reportažu u kojoj je predstavio Arčija, brojni građani javili su se sa željom da ga udome.

No, najboljom se pokazala veterinarka Ranka Šimić.

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'Prvenstveno ta slika iz vaše reportaže od prekjučer.. ne može vas ostavit ravnodušnim, ako imalo imate srca. Zamislite, to je pas od 13 godina koji je očito živio u stanu. Dakle, to nije pas koji je došao iz loših uvjeta u sklonište pa sad misli da je u raju. To je jednostavno nešto prestrašno', ispričala je nova Arčijeva vlasnica za RTL Danas.

U novom domu Arči nije našao samo novu vlasnicu već i druge pse i mačke kojima glumi šefa dok je vlasnica na poslu.

Stanuje u kući, ima veliki vrt i društvo koje ga je odlično prihvatilo.

'Svi smo presretni. Znači, nakon reportaže koja je izašla, odmah nakon toga smo dobili jako puno upita i tako da smo izabrali najbolje ljude među njima za Arčijev novi dom. Evo, stvarno smo presretni da je dobio super obitelj', ispričala je za RTL, Marija Ferenček, voditeljica Odjela udomljavanja i socijalizacije pasa u Dumovcu.

A svima onima koji su željeli udomiti Arčija, poručuju da ljubav koju su planirali pokloniti njemu, poklone nekom drugom psu iz skloništa.

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