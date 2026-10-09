Tužna priča sa sretnim krajem: Arči ima novi dom

Bilo je dovoljno tek dva dana da Arči pronađe novi dom. Nakon što je Sklonište za napuštene životinje Dumovec objavilo njegovu tužnu priču, a RTL napravio reportažu u kojoj je predstavio Arčija, brojni građani javili su se sa željom da ga udome.

'Prvenstveno ta slika iz vaše reportaže od prekjučer.. ne može vas ostavit ravnodušnim, ako imalo imate srca. Zamislite, to je pas od 13 godina koji je očito živio u stanu. Dakle, to nije pas koji je došao iz loših uvjeta u sklonište pa sad misli da je u raju. To je jednostavno nešto prestrašno', ispričala je nova Arčijeva vlasnica za RTL Danas.

U novom domu Arči nije našao samo novu vlasnicu već i druge pse i mačke kojima glumi šefa dok je vlasnica na poslu.

Stanuje u kući, ima veliki vrt i društvo koje ga je odlično prihvatilo.

'Svi smo presretni. Znači, nakon reportaže koja je izašla, odmah nakon toga smo dobili jako puno upita i tako da smo izabrali najbolje ljude među njima za Arčijev novi dom. Evo, stvarno smo presretni da je dobio super obitelj', ispričala je za RTL, Marija Ferenček, voditeljica Odjela udomljavanja i socijalizacije pasa u Dumovcu.

A svima onima koji su željeli udomiti Arčija, poručuju da ljubav koju su planirali pokloniti njemu, poklone nekom drugom psu iz skloništa.