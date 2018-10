Turudić potvrdio da je dio spisa nađen na sudu, no spominje se nepoznati počinitelj, ne i Milijan Brkić

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić potvrdio je da je dio spisa o curenju službenih tajni poslan DORH-u

'Morate znati koja je uloga istražnog suca prema Zakona o kaznenom postupku koji je važio. Istražni sudac je mogao reći da nema razloga da se provede ispitivanje po zahtjevu za istražnim radnjama ili je mogao udovoljiti tome. U konkretnom slučaju je udovoljio i tako postupio', poručio je Turudić.

Komentirao je izjavu predsjednika Odbora za unutarnju politiku Ranka Ostojića da je upravo sud zaključio predmet. 'To je neistina i nepoznavanje Zakona o kaznenom postupku, Sud nije to mogao učiniti niti je bio pozvan da to učini. Spis je dostavljen državnom odvjetniku radi donošenja državnoodvjetničke odluke. Da kažem jednostavnije, to je odluka hoće li se nastaviti ili ne s postupkom, hoće li se podići optužni akt ili će se postupak obustaviti.To nije ovlast istražnog suca nego državnog odvjetnika. Uloga suda je završila kad su proveli hitnu istražnu radnju. Ne znam, u pogledu Suda nema elemenata zataškavanja, sve je zapisano i dokumentirano', poručuje predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.