Turudić: Poruke s Rimac su privatna stvar, ne znam jesu li autentične

"Nisam se čuo s premijerom, nisam ga zvao, nije mi to navika da zovem premijera, a pogotovo ne nedjeljom. Nismo komunicirali", započeo je i dodao da su zadnji put bili u kontaktu prije nekoliko dana.

"Nisam lagao, prvo želim reći da kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom to se odnosilo na 2015. godinu kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024 je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali bi se dopisivati, što je očigledno i znali bi popiti kavu. Naše poznanstvo se na to svodilo", poručio je Turudić.

"Josipa Rimac ima jedan vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s radosti. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac", istaknuo je.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare-Knezović jesu li poruke autentične, odgovorio je: "Ne znam jesu li autentične, zapravo ne znam, to bi trebalo provjeriti. Neke sigurno jesu, nekih se sjećam, a nekih se uopće ne sjećam."

Naveo je da se sjeća da ga je Rimac tražila da se nađu na sudu. "Josipa Rimac je bila državna tajnica, ona je bila saborska zastupnica, meni je posao kao predsjednika suda bio da primam stranke pa sam tako primio i nju", kazao je Turudić i ispričao kako ju je upoznao.

"Mislim da je to bilo davno. Mislim da je bio dan grada Knina i da smo igrali neku humanitarnu nogometnu utakmicu. Ekipa se zvala Cor unum, to je moglo biti oko 2010. ili 2011. sad stvarno ne znam", prisjetio se.

"Ja nikada nisam niti rekao da smo mi prijatelji, mi smo dobri poznanici. Nismo prijatelji, iskreno vam govorim. Mi smo dobri poznanici. Neću ništa reći protiv Josipe Rimac. To je naše poznanstvo koje je dugogodišnje, kažem onda sam ju prvi puta upoznao i onda se od 2015. godine do danas se razvijao", napomenuo je sudac.