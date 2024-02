Turudić i 'Kninska kraljica' se dopisivali WhatsAppom : 'Di si lipa, di si radosti'

Do sada se o njihovu odnosu zna malo. Tek onoliko koliko je istaknuti sudac, pritisnut ne baš čestim novinarskim pitanjima, želio reći. Tportal je 2015. objavio da su njih dvoje viđeni na kavi u jednom zagrebačkom kafiću. Dva dana nakon uhićenja Josipe Rimac, 2. lipnja 2020., Turudić je bio gostovao u studiju N1 Televizije. Postavljeno mu je pitanje je li u prijateljskim odnosima s netom uhićenom državnom tajnicom Ministarstva uprave.

WhatsApp poruke koje su godinama razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i sadašnji sudac VKS-a i predloženi kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić kojima raspolaže Jutarnji pokazuju da je njihov odnos sasvim drukčiji od onoga kako ga Turudić predstavlja. Sadržaj mobitela Josipe Pleslić (prije Rimac), koje je USKOK zaplijenio, svjedoči da su tijekom godina, sve do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. godine, sudac Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta.

"Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tvrdio je tada Turudić.

Rasvjetljavanje njegova odnosa s "kninskom kraljicom" podsjeća na ljuštenje luka, piše Jutarnji. Da je osim kave iz 2015. Rimčevu primio i u svom uredu kao predsjednik zagrebačkog Županijskog suda morao je priznati u travnju 2023. u emisiji Nu2 kad ga je voditelj izravno upitao je li točno da ga je posjetila na sudu. Taj se posjet dogodio 9. siječnja 2020., pet mjeseci prije nego će Rimčeva biti uhićena. Suočen s voditeljevim pitanjem, Turudić je naizgled nehajno odgovorio: "Ona je zamolila, da li je nazvala ili napisala poruku, sad se ne sjećam, mislim da je napisala poruku, mogu li je primiti i ja sam je primio na pet minuta. Mislim da ni kavu nije popila. I to je bilo uredno registrirano na porti suda..."