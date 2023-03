Turudić: Dragan Kovačević mi nikad nije kupio odijelo

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić kazao je da je s Draganom Kovačevićem u životu izmjenio 20 ili 30 SMS-ova i da bi se vidjeli jednom ili dva puta godišnje i to uvijek u širem društvu

Kaže da ne zna kako se našao u ovoj priči i da ga USKOK nije zvao na razgovor.

“Mene nisu zvali, a mislim da bi to bilo neko elementarno fer postupanje. Da me pozovu da im ja kažem. Ja nikada od Dragana Kovačevića nisam dobio nikakvo odijelo, nikakav poklon. To uopće nije bila opcija”, tvrdi sudac Turudić.

Osvrnuo se i na svoj odnos s Kovačevićem. “Bio sam u tom klubu, kao što su bili i predsjednici Mesić, Milanović. Zadnji put sam u tom klubu bio na Staru godinu 2019. i to ne na poziv Dragana Kovačevića kojeg poznam.”

Dodaje da su on i Kovačević samo poznanici a ne prijatelji. “Ja sam u životu s njim izmijenio 20, 30 SMS poruka.”