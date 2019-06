Turistički bum nakon hit serije Černobil, evo kako i po kojoj cijeni možete obići mjesto najveće nuklearne katastrofe

HBO-ova uspješnica Černobil, mini serija koja u pet nastavaka u jezivoj atmosferi opisuje najveću nuklearnu katastrofu u povijesti, a koja je prema nekima s trona srušila već mitsku Igru prijestolja i po ocjenama gledatelja najbolja je serija svih vremena, prouzročila je turistički bum u Ukrajini. U Hrvatskoj su turistički aranžmani u sklopu kojih se posjećuje tzv. zona isključenja relativno novi. Jedna tura u sklopu koje se čak spava u gradu Černobilu osmišljena je nakon što je vlasnik turističke agencije pogledao seriju

Agencija My travel također nudi osmodnevno putovanje za šest noćenja u Kijevu i jedno u Černobilu. U ponudi su tri termina - 22. lipnja, 29. lipnja i 31. kolovoza - po cijeni od devet do 9600 kuna . Leti se direktnim letom iz Pule do Kijeva . Aranžman se bazira na manjim grupama do deset osoba.

Iz Putolovca kažu kako još nisu zabilježili pojačan interes za ovaj izlet, no nadaju se da će se to dogoditi s obzirom na povijesnu važnost lokaliteta.

'Nekoliko godina to me kopka, no nisam bio toliko u materiji koliko sam sada nakon serije. Mislio sam da je opasnije ići u zonu oko nuklearke, no to je zračenje manje nego ono kojem smo izleženi tijekom leta u avionu. Tražio sam partnera u Kijevu i našao ga. Mi smo mala agencija i ne možemo odgovorno raditi bez partnera na destinaciji. Imao sam jednostavno potrebu napraviti aranžman zbog serije koja me odvalila', kaže nam Grujčić.

On je čak kao dijete u vrijeme ove fatalne havarije bio relativno blizu nuklearke jer je svirao u folklornoj skupini koja je baš krajem travnja te 1986. godine bila na gostovanju u Poljskoj. Kijev je, kaže, fantastičan grad, no okosnica aranžmana upravo je Černobil, koji u ovoj varijanti nije fakultativni izlet, već je u cijeni aranžmana.

A izlet uključuje razgledavanje napuštenog sela Zalisja, gotovo potpuno spaljenog sela Kopači, jedinice za pretakanje betona koja je bila bitna za izgradnju sarkofaga 1986. godine, Crvene šume… Razgledat će se poznate lokacije u Pripjatu, kao i riječna luka, sama nuklearna elektrana Černobil s novim sarkofagom te grad Černobil, u kojem se može vidjeti izložba transportnih vozila i robota na otvorenom koji su se koristili prilikom čišćenja 1986. te riječna luka s napuštenim radioaktivnim brodovima i parobrodima na obali rijeke Pripjat.

Interesa za aranžman ima, no vidjet će, kaže, kakva će biti popunjenost. Zaključuje kako aranžman nije osmislio zbog komercijalnih motiva, već potaknut odličnom HBO-ovom serijom.