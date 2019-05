'Černobil' - o herojima, birokratima i znanstvenicima usred katastrofe

HBO-ov 'Černobil' mračna je povijesna drama koja nas podsjeća na nesreću koja se zbila krajem travnja 1986. u nuklearnoj elektrani u Černobilu, ali je i upozorenje na ono što se događa kada moćnici ne slušaju znanstvenike i kada se politički interesi stavljaju ispred istine.

Serija se, međutim, mnogo ne zadržava na detaljima Legasovljeva stanja uma i emocija u trenutku kada je počinio suicid. Jedini osobni detalj koji nam nudi o Legaosvu jest mačka koja ostaje u stanu nakon smrti svojeg vlasnika, a koju ćemo uskoro vidjeti i u kadru koji se događa neposredno nakon černobilske nesreće, kada Legasova zovu da bi znanstveno razjasnio što se zbilo. Odmah nakon Legasovljeva samoubojstva, naime, skačemo na noć u kojoj se zbila eksplozija i na stan vatrogasca Vasilija Ignjatenka (zanimljivo prezime za vatrogasca) i njegove supruge Ljudmile. Vasilij usred noći primjećuje eksploziju u daljini i brzo odlazi na posao, dok njegova zabrinuta žena ostaje sama, najprije insomnično lutajući po stanu, a zatim, zajedno sa susjedima iz stambenog bloka u kojem živi, bauljajući kvartom i gledajući eksploziju. Vasilij i Ljudmila u prve su dvije epizode ujedno i jedini s kojima nam serija dopušta neki osobniji, intimniji kontakt pa je zbog toga isprva pomalo problematično uspostaviti emotivnu reakciju na seriju.

Iako im izostavljanje osobnih i privatnih pozadina i dalje brojim pod minus za koji se nadam da će nadoknaditi u kasnijim epizodama, autori serije to, međutim, gotovo u potpunosti nadoknađuju stvaranjem mračne, apokaliptične atmosfere. Postižu to scenama eksplozije i svjetlucavog praha koji se rasipa po noći, naglih bolesnih reakcija u vatrogasaca koji dolaze u dodir s grafitom koji se rasuo nakon eksplozije jezgre, fenomenalnom glazbom i zvučnim efektima koji pojačavaju jezivo ozračje poluvidljivog neprijatelja koji se svima doslovno uvlači pod kožu - no postižu to i prikazom reakcija nadležnih i odgovornih za eksploziju.