Tucaković: Požar je pod potpunom kontrolom, sanira se požarište

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je u nedjelju navečer da je požar kod šibenske Dubrave pod potpunom kontrolom, danas se provodila sanacija požarišta, a procjenjuje da će vatrogasna intervencija u trajanju od 28 sati stajati minimalno četiri do pet milijuna kuna

Istaknuo je kako je pri intervenciji pokazana visoka razina organizacije - od podizanja vatrogasnih snaga s kontinenta, gdje su tijekom noći "digli" vatrogasce iz sedam županija, do uključivanja vojske, policije, sustava civilne zaštite i lokalne samouprave.

Upitan koliko je novaca potrošeno za ovu vatrogasnu intervenciju u trajanju od 28 sati, rekao je da će direktni troškovi iznositi minimalno četiri do pet milijuna kuna. "Svaka vatrogasna intervencija je jedan veliki trošak, ne samo direktno za naše vatrogasne postrojbe. To je trošak za jedinice lokalne samouprave i osnivače javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Moramo organizirati gorivo, prehranu, rad vatrogasaca, rad pilota, kanadera, tehničara, to su direktni novci koji se mogu očitati", objasnio je Tucaković.