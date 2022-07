Tucaković o požarima kod Šibenika: Ovo je bila požarna oluja. Svima koji ne obrađuju svoje površine treba uvesti porez, kao u Italiji

Veliki požar koji je u srijedu buknuo na šibenskom području napokon je lokaliziran. Iza njega ostala je golema šteta u zaleđu Vodica, posebice u Zatonu i Raslini. Vatrogascima su, osim vjetra koji je stalno mijenjao smjer, najveći problem stvarali zapušteni tereni

'Sustavno se ulaže u opremu, posebno zadnje 4-5 godina. Došlo je i 400 vozila u vatrogasni sustav, rekao je i zahvalio vladi RH koji su otvorili put i podržali vatrogastvo u RH.

Istaknuo je i kako ove godine imaju puno više posla nego prošle.

'Suša je, malo je kiše palo. Oko 70.1 posto je više požara raslinja. Kanaderi su sudjelovali do sada na 52 požara. Veliko je povećanje opožarene površine, ona je trostruko veća. Izgorio nam je jedan otok Cres zajedno s Lošinjem i to su nepopravljive štete i za biljni i životinjski svijet, ali i za sve kulture - vinograde, maslinike', rekao je istaknuvši da će trebati dugo vremena da se to oporavi.