Šibenski DVD oglasio se dramatičnom objavom na Facebooku: Ni najstariji naši vatrogasci ne pamte ovakvu nemoć

Požari koji su poharali zadarsko i šibensko zaleđe, potaknuli su šibenske vatrogasce na objavu. S otvorenom vatrom koja je 'gutala' sve pred sobom pripadnici DVD-a Šibenik bili su suočeni gotovo 24 sata

Ovog puta nije išlo, uz sav trud i našu ludu volju smatramo da smo poraženi, izgoreno i nagoreno je nekoliko desetaka objekata. Oni koji misle da smo mogli više vjerujte nismo, suočili smo se s nečim što je bilo jače od nas. Ono što pokušavamo riječima opisat i predočit svima vama je nemoguće, ono čime smo se susreli oči u oči ne da se prepričat. Stotine objekata ugroženih požarom u svega nekoliko minuta, uplakani civili na ulicama koji bježe, djeca s majkama gdje se ne zna tko više plače, to je ono što ne želite vidjeti, a vidite, sva ta djeca svi ti mještani gledaju u vas kao u spasitelje a mi uz sav trud ne uspijevamo u naumu i gubimo pojedine objekte ne ulijevamo sigurnost civilima. Broj objekata koje smo obranili ne znamo, ali znamo da smo prvi put morali gasit više stambenih objekata koji su stradali od požara na otvorenom. Teško je i ne može se ispričat ono što smo vidjeli i što smo pokušali.

Ono što nas veseli je da nitko od naših vatrogasaca nije ozlijeđen, a problemi s kojim smo se suočili osim sa požarom samo su se nizali.

Od naša 4 vozila (malo šumsko, srednje šumsko, autocisterna i kombi vozilo) već mjesec dana smo bez malog šumskog vozila koje je na popravku, gotovo pri samom početku požara dolazi do nezgode sa autocisternom i puca nam retrovizor što dodatno otežava situaciju samom vozaču i posadi vozila, dok su se branile kuće mijenjali smo retrovizor, dok smo se mi borili s požarom mehaničar nas zove da je malo šumsko vozilo spremno i da dođemo, četiri naša vatrogasca uputila su se tek popravljenim vozilom na požar, ali nije išlo vozilo se opet kvari i ostajemo opet sa vozilom manje, a vjerujte da je svako vozilo bilo potrebno, požar je stalno ugrožavao objekte i živote ljudi. Pozivamo mehaničara kojeg policija pod pratnjom dovodi do našeg vozila te ga on uspijeva osposobit u nadi da će spasit koji objekat. U nekom dijelu noći naše drugo šumsko vozilo nakon cijelodnevne borbe odbija poslušnost i kvari se (instalacije) te ostavlja kolege u teškoj situaciji koju uspijevaju riješit tako da su vozilo osigurali naprtnjačama. Ovom prilikom htjeli bi se zahvalit vučnoj službi čače čiji je djelatnik gotovo 2 sata pokušavao naše vozilo izvući sa makadamskog puta i maknuti ga iz opasne situacije u čemu je uspio, u 06:40h opet dovodimo drugog mehaničara koji prespaja instalacije te uspješno pokreće vozilo. Malo šumsko vozilo koje smo uspjeli popravit u ranu zoru ponovno se kvari međutim ovog puta nije bilo pomoći odveden je mehaničaru jer se kvar ne može sanirat na licu mjesta.