Zelenski u parlamentu na stol stavio pitanje izbora: Ne treba nam pritisak SAD-a

Zelenski je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako su SAD i ostali saveznici Kijeva u stanju osigurati sigurnost glasanja.

Reakcija je to na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je sugerirao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora.

Zelenski je u večernjem videoobraćanju rekao da je vodio "važnu raspravu" sa zastupnicima u parlamentu, dodajući da neće dopustiti "nikakva negativna nagađanja o Ukrajini".