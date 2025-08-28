Trump želi ograničiti trajanje viza stranim studentima i novinarima

Sjedinjene Države do sada su odobravale vize za trajanja studentskog programa i do pet godina za novinare. Ove vize, poznate kao "neimigrantske" vize, bile su ograničene na 10 godina.

Strani novinari bit će ograničeni na boravak od 240 dana, iako bi mogli podnijeti zahtjev za produljenje za isto razdoblje. Samo bi kineski novinari bili ograničeni na 90 dana.

Prema tom prijedlogu, stranim državljanima sa studentskim vizama neće biti dopušteno boraviti u Sjedinjenim Državama dulje od četiri godine.

Ako se usvoji ova mjera, ona će utjecati na novinare akreditirane za stotine stranih medijskih kuća u Sjedinjenim Državama.

„Predugo su prethodne administracije dopuštale stranim studentima i drugim nositeljima viza da ostanu u Sjedinjenim Državama gotovo neograničeno, što je predstavljalo sigurnosne rizike, koštalo porezne obveznike neizmjerne količine novca i stavljalo američke građane u nepovoljan položaj“, priopćilo je u srijedu ministarstvo domovinske sigurnosti.

Ovaj prijedlog objavljen je u Federalnom registru, službenom listu savezne vlade, čime je otvoreno kratko razdoblje za javnu raspravu prije nego što promjena stupi na snagu.

Prema statistikama ministarstva trgovine, međunarodni studenti su doprinijeli američkom gospodarstvu s više od 50 milijardi dolara 2023. godine.

SAD je u akademskoj godini 2023./2024. primio više od 1,1 milijuna međunarodnih studenata, više nego bilo koja druga zemlja. Budući da strani studenti obično plaćaju punu školarinu, njihova prisutnost predstavlja ključni izvor prihoda za američka sveučilišta.

Ova objava došla je na početku akademske godine, a nekoliko institucija već je izvijestilo o padu upisa međunarodnih studenata.

Trumpova administracija namjerila se na niz sveučilišta, uključujući istaknute institucije za koje sumnja da dopuštaju širenje antisemitskih ideja na svojim kampusima, posebno u kontekstu prosvjeda protiv rata u Pojasu Gaze.

Čim se vratio u Bijelu kuću, Donald Trump je borbu protiv ilegalne imigracije postavio kao glavni prioritet, govoreći o "invaziji kriminalaca iz inozemstva" na Sjedinjene Države.

Trump je još na kraju svog prvog mandata predložio smanjenje trajanja novinarskih viza, ali tu je ideju odbacio njegov nasljednik, demokrat Joe Biden.