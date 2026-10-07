Trump zbog Dodika poslao bijesnu poruku savjetnicima: 'Ne znam tko su im klijenti, ali mogao bih saznati'

Prema New York Timesu, dvojica muškaraca nedavno su putovala u Republiku Srpsku, a obojica su primila po stotine tisuća dolara za savjetovanje lokalnih vlasti o izbornim pitanjima.

" Chris LaCivita i James Blair moji su vanjski konzultanti. Ne znam tko su im drugi klijenti, ali ću ih, kad malo razmislim, to pitati. Ako postoji sukob interesa, prekinut ću suradnju s njima ", napisao je američki predsjednik na Truth Socialu.

De facto vođa RS-a, proruski Milorad Dodik, u nedjelju je objavio da je njegova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNDS) zadržala vlast u Republici Srpskoj na općim izborima.

U svom govoru odao je počast američkom predsjedniku. "Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije sklonio onu omraženu Bidenovu strukturu, mi bismo vjerojatno danas bili politički mrtvaci, ali zahvaljujući novom ambijentu, sada smo politički pobjednici", rekao je Dodik.

Također je zahvalio svom drugom savezniku, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Sudskom presudom zabranjeno mu je šest godina obnašanja dužnosti predsjednika RS-a, a 67-godišnji Dodik, kojeg mnogi još uvijek jednostavno nazivaju "predsjednikom", ipak i dalje ima znatan utjecaj na entitet, zahvaljujući težini svoje stranke.

Chris LaCivita, strateg vrlo blizak Donaldu Trumpu, i James Blair, visoki dužnosnik Bijele kuće na privremenom dopustu, arhitekti su republikanske kampanje za američke međuizbore u studenom.

Uglavnom nadgledaju organizaciju za financiranje pro-Trumpove kampanje, Maga Inc.

Ankete trenutno predviđaju jasan poraz republikanaca 3. studenog. Demokratska oporba nada se preuzeti kontrolu nad jednim, ili čak oba, doma američkog Kongresa na ovim izborima, koji su ključni za drugu polovicu mandata Donalda Trumpa.