želi harg

Trump: 'Večeras ćemo udariti snažno'

Bi. S. / Hina

11.06.2026 u 16:09

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Sjedinjene Države 'večeras vrlo snažno napasti Iran' i da na kraju žele zauzeti otok Harg, iransko naftno infrastrukturno središte, nakon međusobnih napada koji su potkopali krhko primirje

Iranski izvori i zapadni dužnosnici rekli su da su se intenzivirali neizravni američko-iranski pregovori o preliminarnom mirovnom sporazumu. No, pogoršanje neprijateljstava ovog tjedna potkopalo je izglede za skorašnji kraj rata koji traje više od tri mjeseca.

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Trump je zaprijetio novim udarima na Iran nakon što su dvije strane u četvrtak drugi dan zaredom razmijenile zračne napade.

'Sjedinjene Države će VEČERAS VRLO JAKO udariti na Iran (čija je mornarica, zračne snage, radar, protuzračna obrana i svi drugi oblici obrane, zajedno s većinom njegovih ofenzivnih sposobnosti, NESTALA!),'rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

'U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Harg i druge točke naftne infrastrukture te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina', rekao je, misleći na glavno iransko naftno središte.

Pregovori o zaustavljanju sukoba su zastali, ali tri iranska izvora i zapadni dužnosnici rekli su da se neizravni američko-iranski razgovori nastavljaju, a neka pitanja tek treba detaljno raspraviti, uključujući mehanizam za oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Odražavajući stav da je vojna akcija postala dio napetih pregovora, američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u srijedu: 'Ako moramo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, i u tome smo vrlo dobri', izjavio je Hegseth.

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