Trump opet oštro zaprijetio Iranu: 'Učinit ću što moram...'

Prošli tjedan su Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali privremeni sporazum između SAD-a i Irana. Dogovor je uslijedio nakon više od tri mjeseca otkako su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama.

"Ako se Iran ne bude pridržavao sporazuma ili ako se ne bude ponašao pristojno, učinit ću što moram ", rekao je Trump novinarima.

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Trump je u ponedjeljak rekao da bi Iran trebao koristiti novac koji je odmrznut za kupnju hrane isključivo od Sjedinjenih Država.

"Sav taj novac vraća se u obliku kupnje hrane koja im je očajnički potrebna. Imaju 91 milijun ljudi, ne mogu ih prehraniti. Dakle, novac koji prikupimo ići će našim poljoprivrednicima", ustvrdio je Trump.

Trump je također ustvrdio da je Hormuški tjesnac "potpuno otvoren".

Iranski glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf rekao je u ponedjeljak da je Teheran pristao na uspostavu komunikacijske linije u vezi s prolaskom brodova kroz Hormuški tjesnac kako bi se izbjegli sukobi i incidenti na tom strateškom plovnom putu.

Na povratku s nedjeljnih razgovora sa SAD-om u Švicarskoj, iranski pregovarač je dodao da je oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine finalizirano u razgovorima.

Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski udari u Libanonu ubili su tisuće i raselili milijune. Iranski rat također je potresao tržišta diljem svijeta i podigao globalne cijene nafte.