Trump traži Vrhovni sud da prihvati njegovu tužbu protiv Hillary Clinton: Optužuje je za urotu

Predsjednik Donald Trump zatražio je u petak od Vrhovnog suda da pokrene njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton, demokratske suparnice na izborima 2016., u kojoj je tvrdio da je s bivšim direktorom FBI-ja Jamesom Comeyjem sudjelovala u uroti radi namještanja tih izbora povezivanjem Trumpove kampanje s Rusijom.

Republikanski predsjednik obratio se Vrhovnom sudu nakon što je savezni sudac odbacio slučaj i odredio sankcije u iznosu od gotovo milijun dolara Trumpu i njegovoj obrani zbog besmislenog parničenja. Američki prizivni sud naknadno je potvrdio odluku o odbacivanju tužbe i sankcijama. Trumpovi odvjetnici u podnesku Vrhovnom sudu naveli su da je potrebno preispitivanje slučaja pred tim sudom kako bi se zaštitila institucija predsjednika. Istaknuli su da odluke nižih sudova odražavaju „duboko zabrinjavajući trend u kojem savezni sudovi koriste sankcije i prijetnje stegovnim mjerama kako bi kaznili predsjednika i njegove odvjetnike zbog legitimnih pravnih stajališta koja ti sudovi (pogrešno) odbacuju.” Godine 2022., nakon što je napustio dužnost poslije poraza na izborima 2020., Trump je tužio Clinton, Comeyja, bivšeg britanskog obavještajca Christophera Steelea, Nacionalni odbor Demokratske stranke i brojne druge u opsežnoj tužbi podnesenoj saveznom sudu na Floridi.

Diskreditiranje lažnim narativom Trump, poznat po tome što često tuži protivnike, tvrdio je da se Clinton u razdoblju prije izbora 2016. udružila sa saveznicima kako bi ga diskreditirala „lažnim narativom” da su on i njegov izborni stožer tajno surađivali s Rusijom. Opsežna tužba, među ostalim, sadržavala je optužbe za „reketarenje” i „urotu radi širenja štetnih neistina”. Trump je na tim izborima pobijedio Clinton te je obnašao dužnost predsjednika u prvom mandatu od 2017. do 2021. godine. Američki dužnosnici optužili su Rusiju za upletanje u izbore 2016., a istraga koju je vodio bivši ravnatelj FBI-a Robert Mueller dokumentirala je brojne kontakte članova Trumpova izbornog stožera i ruskih operativaca koji su nastojali utjecati na izbore u njegovu korist. Trump je tvrdnje o ruskom upletanju nazvao „podvalom”. Nakon poraza od demokrata Joea Bidena 2020. godine, Trump je iznosio lažne tvrdnje o raširenoj izbornoj prijevari na tim izborima. Trump je ponovno osvojio predsjednički mandat pobjedom nad demokratkinjom Kamalom Harris 2024. godine te je nastavio iznositi te lažne tvrdnje.

Američki okružni sudac Donald Middlebrooks odbacio je Trumpovu tužbu protiv Clinton, navodeći brojne nedostatke, uključujući činjenicu da je Trump predugo čekao s podnošenjem nekih od iznesenih tvrdnji. Sudac je Trumpovu tužbu usporedio s „političkim manifestom od dvjesto stranica u kojem iznosi svoje pritužbe protiv onih koji su mu se suprotstavljali”. Middlebrooks je kasnije naložio Trumpu i njegovoj glavnoj odvjetnici u tom slučaju, Alini Habbi, plaćanje gotovo milijun dolara na ime naknada i troškova, izrekavši sankcije zbog pokretanja postupka za koji je sudac ustvrdio da je imao za cilj „nepošteno promicanje političkog narativa”. Sudac je također kritizirao Trumpa i njegove odvjetnike zbog „kontinuiranog obrasca zlouporabe sudskog sustava”.