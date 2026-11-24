Norveška i Ukrajina proširit će suradnju u primjeni novog sustava protuzračne obrane od dronova, priopćilo je u utorak norveško ministarstvo obrane
Sustav protuzračne obrane poznat kao DESNA razvijen je u suradnji norveške tvrtke Kongsberg i ukrajinskog partnera, navelo je ministarstvo.
Sustav, koji je već u upotrebi, sastoji se od ukrajinskih projektila protuzračne obrane i lansirnih jedinica povezanih s Kongsbergovim upravljačkim sustavima, norveškom donacijom, dodaje se u priopćenju.
Plan je sada proširiti upotrebu sustava na više dijelova Ukrajine, priopćilo je ministarstvo ne navodeći pojedinosti.
Ruske snage od rujna izlažu Kijev i druge gradove gotovo neprekidnim zračnim napadima. U napadu na središnju četvrt Kijeva u ponedjeljak ozlijeđeno je petero ljudi, a u nedjeljnom napadu na grad u okolnoj regiji poginulo ih je 11.