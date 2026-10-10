Rusi bombardirali Zaporižje: Među poginulima i troje djece

"Broj poginulih u zračnim napadima na Zaporižja porastao je na osam. Među njima je troje djece", rekao je Ivan Fedorov, supredsjedatelj Vijeća za obranu regije Zaporižja, dodavši da je u napadu ozlijeđeno najmanje 16 osoba, a 12 ih se vodi kao nestale.

Raniji podaci nacionalne policije i regionalne vojne uprave Zaporižja govorili su o sedam poginulih u najnovijim napadima na istoimeno regionalno središte, smješteno tek nekoliko desetaka kilometara od bojišnice.

"Rano jutros ruske snage izbacile su pet navođenih zračnih bombi na stambena područja regionalnog središta (Zaporižja). Dvije su pogodile stambene zgrade", navodi se u priopćenju nacionalne policije.