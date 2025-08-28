Trump smijenio šeficu Centra za bolesti, protivila se 'neznanstvenoj' politici ministra antivaksera

Susan Monarez, smijenjena direktorica američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), opirala se promjenama u politici cijepljenja ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. koja, kako smatra, proturječi znanstvenim dokazima i mogla bi se pokazati nezakonitom, rekao je u četvrtak njezin bliski suradnik.

Monarez je smijenjena s pozicije manje od mjesec dana nakon što je Senat potvrdio njeno imenovanje, objavilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga (HHS) SAD-a. Richard Besser, bivši vršitelj dužnosti direktora CDC-a, u razgovoru s predstavnicima medija rekao je da je u srijedu razgovarao s Monarez. "Rekla je da postoje dvije stvari koje nikada ne bi učinila na poslu. Prva je, ništa što se smatra nezakonitim, a druga ništa što se protivi znanosti. A ona mi je kazala da je zatraženo da učini oboje", rekao je Besser. Nakon njezine smjene još je troje zaposlenika otišlo iz agencije. Oni su Reutersu rekli da su dali ostavke zbog politike cijepljenja i dezinformacija koje guraju Kennedy i njegov tim.

Ostavke su dali glavna medicinska službenica CDC-a Debra Houry, direktor Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti Demetre Daskalakis i direktor Nacionalnog centra za nove i zoonoze Daniel Jernigan. Kennedyja optužuju da je smijenio stručnjake i okružio se aktivistima koji su protivnici cjepiva. Bijela kuća je priopćila da Monarez "nije usklađena s predsjednikovim misijom da Amerika ponovo postane zdrava" te da ju je ministar zamolio da podnese ostavku zdravstvenoj agenciji. "Prvo je rekla da hoće, a onda da neće pa ju je otpustio predsjednik", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Njezina zamjena bit će uskoro imenovana, dodala je Leavitt.

Monarezini odvjetnici Mark Zaid i Abbe David Lowell optužili su Kennedyja i HHS za zloupotrebu javnog zdravstva u političke svrhe, tvrdeći da je Monarez bila meta napada jer je odbila odobriti "neznanstvene, nepromišljene direktive i otpustiti predane zdravstvene stručnjake". Houry i Daskalakis su optužili Kennedyja za širenje zdravstvenih dezinformacija, posebice o cjepivima. Neki zdravstveni stručnjaci obrušili su se na CDC jer više ne preporuča cijepljenja trudnica protiv COVID-a te sužavanje kriterija za cijepljenje djece sa zdravstvenim problemima.