Trump rekao da je iznenađen koliko pregovori o Brexitu idu loše

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je "iznenađen" koliko pregovori o Brexitu teku "loše", pošto je britanski parlament ponovo odbio dogovor o izlasku iz Europske unije. "Iznenađen sam koliko sve ide loše. Iskreno, mislim da se moglo drukčije pregovarati", rekao je Trump u Ovalnom uredu u društvu irskog premijera Lea Varadkara.

Trump je usto ocijenio da novi referendum o Brexitu nije moguć. "Ne mislim da je drugo glasovanje moguće jer bi to bilo nepravedno prema onima koji su pobijedili", istaknuo je.

Trump, velik kritičar multilateralizma, već je u razgovoru za tabloid The Sun u prigodi svog prvog službenog posjeta Velikoj Britaniji rekao da bi on pregovarao "sasvim drukčije" od premijerke Therese May.

May je poslije otkrila da joj je predsjednik iznio neočekivan prijedlog za uspjeh brexita: "Tužite EU sudu".

Petnaest dana do teorijskog dana izlaska, britanski zastupnici trebaju se u četvrtak očitovati o odgodi Brexita.