Katastrofa u Kini: Požar zahvatio neboder od 40 katova, najmanje 14 poginulih

U požaru koji je u nedjelju izbio u višekatnici u Taiyuanu, u sjevernoj kineskoj pokrajini Shanxi, poginulo je 14 osoba, izvijestila je u ponedjeljak državna novinska agencija Xinhua.

Ukupno 25 osoba i dalje se nalazi u bolnici, od kojih je devet zadobilo teške ozljede, izvijestili su mediji u ponedjeljak, pozivajući se na podatke nadležnih vlasti. At least 14 people have been dead after a fire broke out at a high-rise building in China, with dramatic eyewitness footage capturing flames pouring from an opening in the tower. The blaze sent thick smoke and fire billowing from the building as residents remained trapped on the upper floors, prompting an urgent rescue operation. Firefighters deployed an extended aerial ladder to reach people stranded inside the burning high-rise. Footage shows rescue crews working to reach residents as people can be seen waiting at openings in the building for help. Emergency responders raced against time to evacuate those caught inside as the fire spread. #China #ChinaFire #HighRiseFire #BuildingFire #FireRescue — APT News (@APT__News) November 9, 2026 Požar je izbio u zgradi u središtu Taiyuana u nedjelju poslije podne po lokalnom vremenu. Vatra je ugašena otprilike dva sata poslije. Uzrok požara je pod istragom. vezane vijesti već sljedeći tjedan Trump, Putin i Xi za istim stolom? Sprema se susret koji bi mogao odjeknuti svijetom

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