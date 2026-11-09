VELIKA TRAGEDIJA

Katastrofa u Kini: Požar zahvatio neboder od 40 katova, najmanje 14 poginulih

M. Šu./Hina

09.11.2026 u 09:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
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U požaru koji je u nedjelju izbio u višekatnici u Taiyuanu, u sjevernoj kineskoj pokrajini Shanxi, poginulo je 14 osoba, izvijestila je u ponedjeljak državna novinska agencija Xinhua.

Ukupno 25 osoba i dalje se nalazi u bolnici, od kojih je devet zadobilo teške ozljede, izvijestili su mediji u ponedjeljak, pozivajući se na podatke nadležnih vlasti.

Požar je izbio u zgradi u središtu Taiyuana u nedjelju poslije podne po lokalnom vremenu. Vatra je ugašena otprilike dva sata poslije.

Uzrok požara je pod istragom.

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