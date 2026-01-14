Trump Irancima: Preuzmite institucije. Ako režim objesi prosvjednike, vidjet ćete neke stvari

Trump je poručio je da će Sjedinjene Države poduzeti „vrlo snažne mjere“ protiv Irana ako Teheran doista pogubi privedene prosvjednike

Na to su ga potaknula upozorenja organizacija za ljudska prava koje tvrde da su iranske vlasti u nasilnom obračunu ubile više od 2400 protuvladinih demonstranata, prenosi BBC. Obitelj 26-godišnjeg Erfana Soltanija, uhićenog prošlog tjedna, za BBC Persian izjavila je kako im je rečeno da bi Soltani mogao biti pogubljen već u srijedu. Predstavnik organizacije za ljudska prava Hengaw kazao je za BBC da „nikada nisu svjedočili tako brzom razvoju slučaja“, što dodatno pojačava strahove oko sudbine uhićenog mladića. U razgovoru za CBS News, američkog partnera BBC-a, Trump je poručio: „Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari... Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako učine takvo što.“ Prema medijskim navodima, Trump razmatra niz potencijalnih odgovora na eskalaciju nasilja u Iranu, uključujući vojne opcije i dodatne mjere pritiska. Već je najavio uvođenje 25-postotnih carina na svaku zemlju koja nastavi trgovati s Iranom. Teheran je brzo uzvratio, optužujući Sjedinjene Države da pokušavaju „izraditi izgovor za vojnu intervenciju“, upozoravajući pritom da je „ovaj priručnik već propao“.

Smrtna presuda u instant procesu Soltanijev rođak rekao je za BBC Persian da je iranski sud izrekao smrtnu presudu „u iznimno brzom procesu, u roku od samo dva dana“. Awyar Shekhi iz Hengawa ustvrdio je kako slučaj pokazuje da iranska vlast „koristi svaku taktiku koju poznaje kako bi potisnula ljude i širila strah“. U isto vrijeme, jedan iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da je u nemirima poginulo oko 2000 ljudi, no ustvrdio je da su za to odgovorni „teroristi“. Trump je ranije rekao da će sudjelovati na sastanku u Bijeloj kući u utorak navečer, posvećenom stanju u Iranu, te je pritom obećao da će dobiti „točne brojke“ o broju poginulih prosvjednika. Potvrđena smrt 2403 Iranca, među kojima i 12 djece Američka novinska agencija za ljudska prava HRANA objavila je kako je, unatoč nestanku interneta u zemlji, potvrdila smrt 2403 prosvjednika, među kojima je i 12 djece. Prema njihovim tvrdnjama, ubijeno je i gotovo 150 osoba povezanih s iranskom vladom. „Ubojstvo izgleda značajno, ali još ne znamo sa sigurnošću“, rekao je Trump novinarima u povratku u Bijelu kuću. Kad dobije službene podatke, dodao je, „djelovat ćemo u skladu s tim“.

Oglasio se Iran Iran je u utorak optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da potiče političku nestabilnost i nasilje te da ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu sigurnost zemlje. Izjavu je napisao iranski veleposlanik pri UN‐u Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću sigurnosti UN‐a. "Sjedinjene Države i izraelski režim snose izravnu i nepobitnu pravnu odgovornost za gubitak nedužnih civilnih života, posebno među mladima", napisao je Iravani u pismu, koje je također poslano i glavnom tajniku UN‐a Antoniju Guterresu. Trump: Iranci, preuzmite institucije. Pomoć stiže Pismo je napisao kao odgovor na Trumpovu objavu na društvenim mrežama ranije u utorak. Naime, Trump je pozvao Irance da nastave prosvjedovati i, ne navodeći pojedinosti, rekao da "pomoć stiže", dok vlasti intenziviraju obračun s najvećim prosvjedima u proteklih nekoliko godina. "Iranski domoljubi, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE VAŠE INSTITUCIJE!!!... POMOĆ STIŽE", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da je otkazao sastanke s iranskim dužnosnicima dok se ne zaustavi "besmisleno ubijanje" prosvjednika. „Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se besmisleno ubijanje prosvjednika NE ZAUSTAVI. POMOĆ JE NA PUTU. MIGA!!!“, napisao je, koristeći akronim iranske oporbe sa sjedištem u SAD-u koji znači „Učinimo Iran opet velikim“.