Trumpov prvi veliki intervju nakon međuizbora: Priznao da je otišao predaleko, ali od jedne odluke ne odustaje

Američki predsjednik Donald Trump priznao je da je njegova administracija možda otišla predaleko s masovnim deportacijama migranata, ocijenivši da je takva politika pridonijela teškom porazu republikanaca na izborima za Kongres. U velikom intervjuu za CBS-ovu emisiju '60 Minutes' govorio je i o ratu s Iranom, mogućim nasljednicima u Bijeloj kući te svojim političkim protivnicima, za koje je otvoreno rekao da ih mrzi i da im ne može oprostiti. No od jedne odluke ne odustaje - poručio je da bi ponovno donio odluku o napadu na Iran, unatoč posljedicama na izbore

Bio je to Trumpov prvi veliki intervju nakon međuizbora 3. studenoga, na kojima su demokrati osvojili većinu u oba doma Kongresa. Iako je priznao da su neke odluke njegove administracije bile nepopularne, odgovornost za poraz uglavnom je pripisao republikanskim kandidatima, ratu s Iranom i lošoj komunikaciji s biračima. Rekao je da se njegovo ime nije nalazilo na glasačkom listiću te ustvrdio da republikanski kandidati nisu uspjeli pridobiti birače koji podržavaju njega osobno.

Priznao da su deportacije bile prestroge Jedno od priznanja odnosilo se na imigracijsku politiku, koja je bila među glavnim Trumpovim predizbornim obećanjima 2024. godine. Na pitanje jesu li masovne deportacije otišle predaleko, Trump je odgovorio da je pristup njegove administracije možda bio prestrog. Objasnio je da su vlasti protjerivale i migrante koji godinama žive u SAD-u, rade, plaćaju poreze i nisu počinili teška kaznena djela. Kako tvrdi, dio Amerikanaca podržava deportaciju svih osoba koje su nezakonito u zemlji, dok drugi smatraju da bi ljudima koji godinama rade i pridonose gospodarstvu trebalo dopustiti ostanak. Trump je rekao da je spreman da s demokratima, koji će preuzeti kontrolu nad Kongresom, pokuša postići dogovor o imigraciji. Takav je sporazum opisao kao ostvariv, ali nije precizirao kakve bi promjene bio spreman prihvatiti. Njegove izjave ipak su u suprotnosti s nedavnom kadrovskom odlukom. Za novog predstojnika ureda Bijele kuće imenovao je Stephena Millera, jednog od glavnih tvoraca stroge imigracijske politike svoje administracije. Za poraz krivi rat s Iranom, ali ne žali zbog njega Trump je priznao da je rat s Iranom naštetio republikancima, ponajprije zbog rasta cijena goriva i nezadovoljstva birača američkim vojnim angažmanom. Smatra i da republikanci nisu dovoljno dobro predstavili gospodarske rezultate njegove administracije. Pritom je branio vlastitu ekonomsku politiku, tvrdeći da su gospodarski pokazatelji vrlo dobri. Osvrnuo se i na potpredsjednika JD Vancea, koji je nakon izbora upravo rat s Iranom označio kao jedan od glavnih razloga republikanskog poraza. Trump je rekao da se uglavnom slaže s njegovom analizom, ali mu je zamjerio što nije jasno poručio bi li ponovno podržao odluku o napadu na Iran. Unatoč političkoj cijeni koju je rat imao za republikance, poručio je da bi ponovno donio istu odluku jer smatra da Iran ne smije doći do nuklearnog oružja. Otkrio je i da mu je Vance najavio objavu svoje analize, ali da nisu detaljno razgovarali o njezinu sadržaju.

Izbori u SAD-u Izvor: EPA / Autor: ARI SAPERSTEIN







+6 Izbori u SAD-u Izvor: EPA / Autor: ARI SAPERSTEIN