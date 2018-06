Trump o Kimu: Imamo sjajnu kemiju. Kada imate ljude bez međusobne kemije, bez obzira na trud, ne uspijevate

Predsjednik SAD-a Donald Trump, nakon summita u Singapuru s vođom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, dao je intervju za Glas Amerike, te otkrio o čemu su njih dvojica razgovarali i šta je sljedeće

Trump je za Kim Jong-una kazao da je zaista sjajna osoba. 'Zabavan je, veoma pametan, dobar pregovarač. Voli svoj narod, ne mogu reći da sam iznenađen time, ali on voli svoje ljude. Mislim da smo pokrenuli sjajan dogovor. Denukleariziraćemo Sjevernu Koreju. To će početi odmah, a i mnogo drugih stvari se dešava uključujući vraćanje posmrtnih ostataka ljudi koji su poginuli u ratu. Znate i sami, to je veoma važno pitanje.To je veliki dogovor', kazao je Trump za Glas Amerike.

'Sve smo to stavili u dokument i sada u njemu imamo stvari za koje niko nije mogao pomisliti da će se dogoditi', poručio je američki predsjednik koji kaže da nije bilo ultimatuma. Istaknuo je da je da je priprema bila dobra i da nije spavao već 25 sati. 'Bili su to dugi pregovori, i jako sam ponosan na njih', kazao je američki predsjednik.

'Barem prema meni. Mislim i da je početna retorika jako važna. Iskreno, ma koliko to mrzio, i ma koliko ljudi mislili da sam griješio sa tim, mislim da bez te retorike danas ne bismo bili ovdje. Također mislim da on zaista želi da se dogovorimo, da nešto uradi', kaže Trump koji smatra da im Kim vjeruje jer zna da su mi poslovni. 'Ne mislim da je to ranije osjetio. U prošlosti su bili drugi ljudi. Nije išlo', kazao je.

Vjeruje da se svidio Kimu, a i on se dopao njemu. 'Ja razumijem prošlost i nitko mi nije posebno morao skretati pažnju da je on tvrd. On mora biti čvrst momak ili osoba. Ali smo se dobro slagali. Pametan je, voli svoje ljude, voli svoju zemlju. Za njih on želi mnogo dobrih stvari', naveo je američki predsjednik.

'Sankcije će ostati sve dok ne vidimo da je počeo da rastavlja svoje nuklearno oružje', potvrdio je Trump.

Vjeruje da Kim želi učiniti pravu stvar i dobro su se složili. 'Imamo sjajnu kemiju, razumijete, znata šta ja o tome mislim. To je veoma važno. Kada imate ljude bez međusobne kemije, bez obzira na trud, ne uspijevate. Mi smo tu kemiju imali od početka. Govorio sam o tome i mislim da će se u Sjevernoj Koreji sada događati sjajne stvari', kazao je.