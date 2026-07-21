SAD ipak neće izaći iz UNHCR-a?

Trumpova administracija posljednjih je tjedana razmatrala prekid veza s agencijom UN-a za izbjeglice (UNHCR), što je potaknulo kampanju diplomata i dužnosnika UN-a kako bi uvjerili SAD da nastave pružati podršku, rekli su izvori za Reuters
Osam izvora, uključujući diplomate i kongresni izvor, potvrdili su Reutersu da Washington - povijesno najveći donator UNHCR-a - razmatra povlačenje iz agencije.
Nekoliko ih je reklo da se odluka očekivala prošlog tjedna, ali nije objavljena nikakva objava, što sugerira da su lobistički napori možda pomogli u odgađanju ili sprječavanju poteza. Reuters navodi da je izvorima dao anonimnost kako bi govorili o odnosima UN-a sa SAD-om.
Prekid američkog financiranja ozbiljno bi oslabio UNHCR
Američke rasprave o napuštanju UNHCR-a, koji je osnovan nakon Drugog svjetskog rata kako bi pomogao izbjeglicama koje bježe od rata, progona i nasilja, uslijedile su nakon neslaganja oko imenovanja zamjenika visokog povjerenika, reklo je pet izvora.
Kazali su da je agencija obavijestila pristaše da bi mogla biti stavljena na crnu listu SAD-a, čime bi se prekinulo financiranje, te da bi se Washington također mogao povući iz njezina Izvršnog odbora.
Svaki prekid američkog financiranja ozbiljno bi oslabio agenciju u vrijeme gotovo rekordnih razina raseljavanja diljem svijeta usred dugotrajnih sukoba poput Ukrajine i Sudana, rekli su diplomati i humanitarni dužnosnici.
"UNHCR je upozorio ljude da nazovu prijatelje u administraciji", rekao je za Reuters izvor iz humanitarne skupine uključene u razgovore, rekavši da su mnogi to učinili. "Barem razmišljaju o tome", dodao je izvor.
Drugi diplomat rekao je da su dužnosnici UNHCR-a prošli tjedan zamolili pristaše da koriste sve dostupne diplomatske kanale sa Sjedinjenim Državama kako bi potaknuli kontinuiranu podršku.
Glasnogovornik agencije UN-a za izbjeglice nije odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.
State Department: Nastavit ćemo procjenjivati ulogu u međunarodnim organizacijama
Glasnogovornik State Departmenta rekao je da nije bilo nikakvih promjena u angažmanu Washingtona s UNHCR-om.
"Kao i s mnogim drugim međunarodnim organizacijama, surađujemo s UNHCR-om i putem njega kada je to korisno za unapređenje interesa američke vanjske politike ili spašavanje života".
"Nastavit ćemo procjenjivati ulogu Sjedinjenih Država u međunarodnim organizacijama...", dodao je glasnogovornik, referirajući se na Izvršnu naredbu iz veljače 2025. o preispitivanju sudjelovanja i financiranja SAD-a.
Od početka svog drugog mandata prošle godine, predsjednik Donald Trump smanjio je financiranje agencija UN-a i povukao se iz desetaka UN-ovih subjekata, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Trumpovi dužnosnici također su pozvali druge nacije da se pridruže globalnoj kampanji za ukidanje zaštite azilanata.