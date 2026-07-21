SAD ipak neće izaći iz UNHCR-a?

Američke rasprave o napuštanju UNHCR-a , koji je osnovan nakon Drugog svjetskog rata kako bi pomogao izbjeglicama koje bježe od rata, progona i nasilja, uslijedile su nakon neslaganja oko imenovanja zamjenika visokog povjerenika, reklo je pet izvora.

Nekoliko ih je reklo da se odluka očekivala prošlog tjedna, ali nije objavljena nikakva objava, što sugerira da su lobistički napori možda pomogli u odgađanju ili sprječavanju poteza. Reuters navodi da je izvorima dao anonimnost kako bi govorili o odnosima UN-a sa SAD-om.

Osam izvora, uključujući diplomate i kongresni izvor, potvrdili su Reutersu da Washington - povijesno najveći donator UNHCR-a - razmatra povlačenje iz agencije.

Kazali su da je agencija obavijestila pristaše da bi mogla biti stavljena na crnu listu SAD-a, čime bi se prekinulo financiranje, te da bi se Washington također mogao povući iz njezina Izvršnog odbora.

Svaki prekid američkog financiranja ozbiljno bi oslabio agenciju u vrijeme gotovo rekordnih razina raseljavanja diljem svijeta usred dugotrajnih sukoba poput Ukrajine i Sudana, rekli su diplomati i humanitarni dužnosnici.

"UNHCR je upozorio ljude da nazovu prijatelje u administraciji", rekao je za Reuters izvor iz humanitarne skupine uključene u razgovore, rekavši da su mnogi to učinili. "Barem razmišljaju o tome", dodao je izvor.

Drugi diplomat rekao je da su dužnosnici UNHCR-a prošli tjedan zamolili pristaše da koriste sve dostupne diplomatske kanale sa Sjedinjenim Državama kako bi potaknuli kontinuiranu podršku.

Glasnogovornik agencije UN-a za izbjeglice nije odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

State Department: Nastavit ćemo procjenjivati ulogu u međunarodnim organizacijama

Glasnogovornik State Departmenta rekao je da nije bilo nikakvih promjena u angažmanu Washingtona s UNHCR-om.

"Kao i s mnogim drugim međunarodnim organizacijama, surađujemo s UNHCR-om i putem njega kada je to korisno za unapređenje interesa američke vanjske politike ili spašavanje života".

"Nastavit ćemo procjenjivati ulogu Sjedinjenih Država u međunarodnim organizacijama...", dodao je glasnogovornik, referirajući se na Izvršnu naredbu iz veljače 2025. o preispitivanju sudjelovanja i financiranja SAD-a.

Od početka svog drugog mandata prošle godine, predsjednik Donald Trump smanjio je financiranje agencija UN-a i povukao se iz desetaka UN-ovih subjekata, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju.

Trumpovi dužnosnici također su pozvali druge nacije da se pridruže globalnoj kampanji za ukidanje zaštite azilanata.