Trump: 'Položio sam još jedan kognitivni test, odgovorio sam točno na svako pitanje'

"Upravo sam završio savršen liječnički pregled u Walter Reedu koji radim svakih šest mjeseci i tražio sam još jedan kognitivni test, jedini predsjednik koji je to učinio tri puta, i sve sam ih odlično prošao - odgovorio sam točno na svako pitanje", napisao je Trump, koji je u lipnju napunio 80 godina, na društvenim mrežama.

Bijela kuća rekla je da je Trump mislio na liječnički pregled u svibnju.

Uključio je u ovu objavu i napade na novinarku New York Timesa, Maggie Haberman i njezinog kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast.