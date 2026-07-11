Nakon priče o Trumpovu zrakoplovu: Tužitelji pozvali novinare New York Timesa na ispitivanje

Četiri novinara New York Timesa primila su sudske pozive američkog državnog odvjetnika na Manhattanu nakon što su izvijestili o mogućim sigurnosnim rizicima povezanim s novim službenim zrakoplovom predsjednika Donalda Trumpa.
Novine su priopćile u subotu da bi njihovi novinari trebali svjedočiti pred velikom porotom sljedeći tjedan.
U sudskim pozivima kao razlog se neodređeno navodi navodno kršenje saveznog kaznenog zakona.
List navodi da su novinari primili sudske pozive u petak, koje im je u nekim slučajevima uručio savezni dužnosnik na njihovim kućnim adresama, što se doimalo kao pokušaj zastrašivanja nezavisnih medija.
"Pojava saveznih agenata na kućnom pragu novinara trebala bi prodrmati svijest bilo kojeg Amerikanca koji vjeruje u Ustav i slobodu medija koji on štiti", rekao je u petak David McCraw, glavni odvjetnik novina.
Pozivajući se na anonimne izvore, novinari su ovaj tjedan izvijestili da je Trump letio s NATO samita u Turskoj u britansku zračnu bazu u Mildenhallu u starom zrakoplovu Air Force One prema savjetu tajne službe.
Ondje se premjestio u novi zrakoplov, koji mu je poklonio Katar.
Trump je u Ankari potaknuo nagađanja o sigurnosti novog zrakoplova. Na pitanje zašto se ne vraća poklonjenim zrakoplovom, odgovorio je da je "broj jedan na iranskoj listi" meta.
U odvojenom izvješću list navodi da novi zrakoplov još nema sve sigurnosne i obrambene sustave kao stari predsjednički zrakoplov.
Međutim, vlada i Trump zanijekali su da su sigurnosni rizici razlog promjene zrakoplova. Trump je u nekoliko prilika naveo da je međuslijetanje poslužilo kako bi se novi zrakoplov pokazao vojnom osoblju.