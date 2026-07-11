Nakon priče o Trumpovu zrakoplovu: Tužitelji pozvali novinare New York Timesa na ispitivanje

"Pojava saveznih agenata na kućnom pragu novinara trebala bi prodrmati svijest bilo kojeg Amerikanca koji vjeruje u Ustav i slobodu medija koji on štiti", rekao je u petak David McCraw, glavni odvjetnik novina.

List navodi da su novinari primili sudske pozive u petak, koje im je u nekim slučajevima uručio savezni dužnosnik na njihovim kućnim adresama, što se doimalo kao pokušaj zastrašivanja nezavisnih medija.

U sudskim pozivima kao razlog se neodređeno navodi navodno kršenje saveznog kaznenog zakona.

Novine su priopćile u subotu da bi njihovi novinari trebali svjedočiti pred velikom porotom sljedeći tjedan.

Pozivajući se na anonimne izvore, novinari su ovaj tjedan izvijestili da je Trump letio s NATO samita u Turskoj u britansku zračnu bazu u Mildenhallu u starom zrakoplovu Air Force One prema savjetu tajne službe.

Ondje se premjestio u novi zrakoplov, koji mu je poklonio Katar.

Trump je u Ankari potaknuo nagađanja o sigurnosti novog zrakoplova. Na pitanje zašto se ne vraća poklonjenim zrakoplovom, odgovorio je da je "broj jedan na iranskoj listi" meta.

U odvojenom izvješću list navodi da novi zrakoplov još nema sve sigurnosne i obrambene sustave kao stari predsjednički zrakoplov.

Međutim, vlada i Trump zanijekali su da su sigurnosni rizici razlog promjene zrakoplova. Trump je u nekoliko prilika naveo da je međuslijetanje poslužilo kako bi se novi zrakoplov pokazao vojnom osoblju.