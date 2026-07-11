Trump otkrio: Ako me ubiju, ostavio sam upute što napraviti

'Jedino što sam ostavio upute - ako se išta dogodi, da ih doslovno bombardiramo do te mjere da ih nikada prije nisu vidjeli ', rekao je Trump i dodao kako Teheran godinama želi njegovu smrt. 'Takav je život, znate '.

U razgovoru za New York Post , Trump je rekao kako je 'ostavio upute' što napraviti ako Iran uspije u svojim planovima da ga ubiju.

Ranije ovog tjedna Izrael je prijavio obavještajne podatke o iranskoj uroti za uklanjanje američkog predsjednika. Iran još od 2020. i napada u kojem je ubijen iranski vojni časnik Kasem Soleimani, traži ubojstvo američkog predsjednika.

Tijekom sprovoda ubijenog vrhovnog vođe ovog tjedna, ožalošćeni su nosili transparente na kojima se otvoreno pozivalo na ubojstvo Trumpa.

Trump je početkom 2025. spomenuo ostavljanje uputa za 'uništenje' Irana ako ga ubiju, ali njegovi komentari u petak činili su se hitnijima nakon masovnih demonstracija i poziva na njegovu smrt u Iranu ovog tjedna.

U prilog toj hitnosti govori i činjenica da je na povratku sa samita NATO-a u Ankari promijenio zrakoplov, što je Bijela kuća opisala kao 'sigurnosnu taktiku'.

Ultimatum Iranu: Imate 24 sata

I dok Trump razmišlja o iranskim prijetnjama, s druge strane postavlja ultimatume Iranu.

Axios je objavio kako je Trumpova administracija zatražila od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za međunarodnu plovidbu te da prekine napade na trgovačke brodove.

Washington tvrdi da je Teheran prekršio memorandum o razumijevanju potpisan prije tri tjedna, navodeći da su ponovljeni napadi na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu dodatno narušili ionako krhke odnose između dviju zemalja. Smatraju da nepoštivanje ovih obveza dovodi u pitanje spremnost Irana da provede eventualni budući sporazum o nuklearnom programu.

No, iako je Trump američkim pregovaračima dao dovoljno prostora za pokušaj postizanja dogovora s Iranom, jedan od dužnosnika koji je razgovarao za Axios ističe kako Washington priprema alternativne scenarije za slučaj da pregovori propadnu.