Šok! Preminuo nogometaš (25) koji je prije nekoliko dana igrao na Svjetskom prvenstvu

Adams je još nedavno nastupao za Bafana Bafanu na Svjetskom prvenstvu, gdje je predstavljao svoju zemlju na najvećoj nogometnoj pozornici. Detalji njegove smrti zasad nisu poznati, a obitelj je zamolila za privatnost u teškim trenucima.

Soccer Laduma navodi da su vijest potvrdili igračev predstavnik i njegova mentorica Brendine Johnson, koja je govorila u ime obitelji. Mamelodi Sundowns, klub za koji je Adams nastupao, nije želio potvrditi ni demantirati informaciju, nego je zatražio da se obitelji omogući mir.

'U ovom trenutku sve je još svježe. Obitelj ne želi da ih se sada kontaktira, ne bi mogli nikome odgovoriti. Ova smrt sve je razorila. Tek se vratio sa Svjetskog prvenstva, a onda ovakva vijest', rekla je Johnson.

Dodala je da je s Adamsom razgovarala samo nekoliko dana ranije: 'U četvrtak sam s njim imala blizak razgovor. Bio je jako pozitivan oko povratka, spreman na ono što slijedi. Ne mogu ni pronaći riječi. Molimo da se poštuje privatnost obitelji. Mogu potvrditi da je preminuo. Nitko ovo nije očekivao', poručila je.

Adams je nogometnu afirmaciju stekao u Stellenboschu, gdje se prometnuo u jednog od najzanimljivijih mladih veznjaka u južnoafričkom nogometu. Kasnije je izborio transfer u Mamelodi Sundowns, najveći klub u zemlji i aktualnog afričkog velikana.

Nastupi na Svjetskom prvenstvu trebali su biti novi veliki korak u njegovoj karijeri. Tamo je došao kao velika uzdanica JAR-a igrajući sve tri utakmice grupne faze. Umjesto nastavka priče, Južna Afrika se oprašta od igrača koji je tek ulazio u najbolje nogometne godine. Na Svjetskom prvenstvu skupio je 116 odigranih minuta.

Daljnji detalji bit će poznati naknadno, ali u ovom trenutku najvažnija je poruka koju šalju ljudi najbliži Adamsu: obitelji treba mir.