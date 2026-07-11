Državljanka Srbije progovorila o hororu tijekom leta: 'Pola tijela mog muža je virilo iz aviona'

Kaže da nije razmišljala ni trenutka. ' Odmah sam ga uhvatila za noge. Pomislila sam: "Ako ginemo, ginemo zajedno." Bilo je užasno', rekla je.

'Kao da se odlomio dio motora i udario u prozor pokraj kojeg je sjedio moj suprug. Prozor se razbio, nastala je dekompresija i pritisak ga je povukao prema van. Srećom, bio je vezan, ali pola tijela mu je virilo iz aviona', ispričala je za portal Nova.rs.

Svetlana i Ljubiša vraćali su se s odmora u Grčkoj kada je tijekom leta došlo do ozbiljnog incidenta.

U kabini je zavladala panika. Sa stropa su ispale maske za kisik, a dio putnika počeo je paničariti, dok su drugi pokušali pomoći.

Svetlana posebno zahvaljuje nepoznatom putniku koji joj je pomogao držati supruga.

'Mislim da je bio Albanac. Zajedno smo držali Ljubišu za noge dok se avion vraćao prema Solunu. Hvala mu do neba. Voljela bih ga ponovno pronaći i osobno mu zahvaliti', rekla je.

Prisjetila se i žene koja je sjedila u blizini. 'Bila je toliko prestrašena da je snažno zagrlila svoje dijete. Ljubiša je u međuvremenu nekoliko puta gubio svijest', ispričala je.

Nakon prisilnog slijetanja na aerodrom u Solunu hitna pomoć odmah je prevezla Ljubišu u bolnicu.

'Najvažnije mi je da je živ. Teško je ozlijeđen i još je u šoku. Posebno mu je stradala ruka, ima i opekline. Ne može razgovarati i ne sjeća se svega što se dogodilo', rekla je Svetlana.

Iz Ryanaira su priopćili da je tijekom leta došlo do odvajanja jednog prozora u putničkoj kabini. Avion je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u terminal te su kasnije drugim zrakoplovom nastavili put prema Memmingenu. Jedan putnik zatražio je liječničku pomoć i odmah ju je dobio.

Uzrok incidenta i dalje istražuju nadležne službe.