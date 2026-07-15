Američki napadi odnose žrtve, ali Washington je dobio novu poruku iz Irana

Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ozlijeđeno u američkim zračnim napadima na Iran, prenosi Sky News tvrdnje iranskog ministarstva zdravstva.

SAD je pojačao svoje zračne napade kao odgovor na iranske napade na brodove koji su pokušavali proći kroz Hormuški tjesnac.

Iranski dužnosnici ranije su izjavili da su američki napadi tijekom noći bili usmjereni na iransku vojarnu, gdje je ubijeno najmanje sedam vojnika, a ranjeno je njih više od 260.

Američke snage također su jutros pokrenule novi val napada usmjerenih na "obalne obrambene sustave i skladišta i mjesta za lansiranje krstarećih raketa" na iranskom otoku Veliki Tunb.