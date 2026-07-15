Američki napadi odnose žrtve, ali Washington je dobio novu poruku iz Irana

U sinoćnjim napadima na Iran ubijeno je najmanje 35, a ranjeno više od 300 osoba. No, iranski dužnosnici tvrde da neće nastaviti pregovore sa SAD-om sve dok se oni ne počnu pridržavati svojih obveza iz memoranduma o razumijevanju
Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ozlijeđeno u američkim zračnim napadima na Iran, prenosi Sky News tvrdnje iranskog ministarstva zdravstva.
SAD je pojačao svoje zračne napade kao odgovor na iranske napade na brodove koji su pokušavali proći kroz Hormuški tjesnac.
Iranski dužnosnici ranije su izjavili da su američki napadi tijekom noći bili usmjereni na iransku vojarnu, gdje je ubijeno najmanje sedam vojnika, a ranjeno je njih više od 260.
Američke snage također su jutros pokrenule novi val napada usmjerenih na "obalne obrambene sustave i skladišta i mjesta za lansiranje krstarećih raketa" na iranskom otoku Veliki Tunb.
Ništa od pregovora
No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, poručio je da, unatoč tomu, Iran ne planira započeti razgovore sa SAD-om te je "usredotočen je na obranu".
Esmaeil Baghaei dodaje da će Iran ispuniti svoje obveze prema dogovorenom memorandumu o razumijevanju samo ako SAD ispuni svoje. "Obveze zauzvrat za obveze", rekao je.
Dodao je da će "svaka agresija na iransko tlo sigurno biti dočekana recipročnim odgovorom" i da je "za sada" zemlja usmjerena na obranu.