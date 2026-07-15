35 mrtvih, 300 ozlijeđenih

Američki napadi odnose žrtve, ali Washington je dobio novu poruku iz Irana

M.Da.

15.07.2026 u 20:06

Napad na Iran
Napad na Iran Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: X/Fan Donald J. Trump US TRUTH POSTS
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

U sinoćnjim napadima na Iran ubijeno je najmanje 35, a ranjeno više od 300 osoba. No, iranski dužnosnici tvrde da neće nastaviti pregovore sa SAD-om sve dok se oni ne počnu pridržavati svojih obveza iz memoranduma o razumijevanju

Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ozlijeđeno u američkim zračnim napadima na Iran, prenosi Sky News tvrdnje iranskog ministarstva zdravstva.

SAD je pojačao svoje zračne napade kao odgovor na iranske napade na brodove koji su pokušavali proći kroz Hormuški tjesnac.

Iranski dužnosnici ranije su izjavili da su američki napadi tijekom noći bili usmjereni na iransku vojarnu, gdje je ubijeno najmanje sedam vojnika, a ranjeno je njih više od 260.

Američke snage također su jutros pokrenule novi val napada usmjerenih na "obalne obrambene sustave i skladišta i mjesta za lansiranje krstarećih raketa" na iranskom otoku Veliki Tunb.

vezane vijesti

Ništa od pregovora

No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, poručio je da, unatoč tomu, Iran ne planira započeti razgovore sa SAD-om te je "usredotočen je na obranu".

Esmaeil Baghaei dodaje da će Iran ispuniti svoje obveze prema dogovorenom memorandumu o razumijevanju samo ako SAD ispuni svoje. "Obveze zauzvrat za obveze", rekao je.

Dodao je da će "svaka agresija na iransko tlo sigurno biti dočekana recipročnim odgovorom" i da je "za sada" zemlja usmjerena na obranu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
teške riječi

teške riječi

Konaković: Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada
multinacionalne snage

multinacionalne snage

Mračna poruka iz Rusije: 'Bit će legitimne mete'
'koalicija licemjernih'

'koalicija licemjernih'

Jadranka Kosor u šoku zbog Vučića u Parizu: 'Onaj koji je haračio po Glini je Putinov prijatelj'

najpopularnije

Još vijesti