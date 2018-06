Trump izgubio bitku sa škotskim vjetrenjačama, a Francuska uvrijedila Burundiju magarcima

Što u Pjongjangu radi ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov? Italija dobila vladu, a španjolski premijer suočen je s odstupnicom zbog umiješanosti u korupcijski skandal. Što je to 'medena zamka' na Svjetskom nogometnom prvenstvu? Finski i estonski pčelari ratuju protiv medvjeda. Portugalski parlament nije izglasao zakon o eutanaziji. Masovni egzodus mladih iz Rumunjske. To su tek neki od događaja koji su obilježili tjedan o kojima čitajte u pregledu Davorke Grenac

Škotska se vlada na to oglušila, no Trump je uporno išao od jednog do drugog, sve do Vrhovnog suda UK-a poručujući kako će 'potrošiti sav novac svijeta da spriječi gradnju tih golemih industrijskih rugla'. Ali nije uspio. Ta 'golema rugla' sada pokrivaju 70 posto potražnje ovoga kraja za električnom energijom i zahvaljujući njima to područje neće više zagađivati godišnja emisija 133.405 metričkih tona ugljičnog dioksida.