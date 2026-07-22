Trump navodno ima nevjerojatan plan za Infantina: Evo na koju ga poziciju želi postaviti

Američki predsjednik smatra da bi aktualni predsjednik FIFA-e trebao postati novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, objavio je New York Post pozivajući se na izvor blizak Trumpu.

Prema tom izvještaju, Trump Infantina doživljava kao čovjeka kojeg poštuju diljem svijeta i koji ima posebnu sposobnost okupljanja ljudi. Njihov odnos dodatno se učvrstio tijekom organizacije Svjetskog prvenstva 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

'Infantino bi napravio sjajan posao jer ga svi vole. Postoji velika sličnost između dužnosti predsjednika FIFA-e i glavnog tajnika UN-a. U Ujedinjenim narodima morate surađivati sa 193 članice, a FIFA ih ima više od 200. Gianni zna kako upravljati takvim sustavom', rekao je Paolo Zampolli, talijansko-američki poduzetnik i diplomat blizak Trumpu.

Infantino se zasad nije javno izjasnio o mogućnosti odlaska u UN. Bijela kuća i FIFA također nisu komentirale izvještaj, pa u ovom trenutku nije poznato je li Trumpova ideja prerasla u konkretnu kandidaturu.

Mandat aktualnog glavnog tajnika Antónija Guterresa završava krajem 2026. godine, a njegov nasljednik trebao bi preuzeti dužnost početkom 2027.