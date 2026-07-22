Trump navodno ima nevjerojatan plan za Infantina: Evo na koju ga poziciju želi postaviti

Donald Trump želi Giannija Infantina preseliti iz svjetskog nogometa u sam vrh međunarodne politike.
Američki predsjednik smatra da bi aktualni predsjednik FIFA-e trebao postati novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, objavio je New York Post pozivajući se na izvor blizak Trumpu.
Prema tom izvještaju, Trump Infantina doživljava kao čovjeka kojeg poštuju diljem svijeta i koji ima posebnu sposobnost okupljanja ljudi. Njihov odnos dodatno se učvrstio tijekom organizacije Svjetskog prvenstva 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
'Infantino bi napravio sjajan posao jer ga svi vole. Postoji velika sličnost između dužnosti predsjednika FIFA-e i glavnog tajnika UN-a. U Ujedinjenim narodima morate surađivati sa 193 članice, a FIFA ih ima više od 200. Gianni zna kako upravljati takvim sustavom', rekao je Paolo Zampolli, talijansko-američki poduzetnik i diplomat blizak Trumpu.
Infantino se zasad nije javno izjasnio o mogućnosti odlaska u UN. Bijela kuća i FIFA također nisu komentirale izvještaj, pa u ovom trenutku nije poznato je li Trumpova ideja prerasla u konkretnu kandidaturu.
Mandat aktualnog glavnog tajnika Antónija Guterresa završava krajem 2026. godine, a njegov nasljednik trebao bi preuzeti dužnost početkom 2027.
Infantinu za dolazak na jednu od najvažnijih diplomatskih funkcija ne bi bila dovoljna samo Trumpova podrška. Kandidata najprije mora preporučiti Vijeće sigurnosti UN-a, u kojem pet stalnih članica - SAD, Kina, Rusija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo - ima pravo veta. Nakon toga imenovanje potvrđuje Opća skupština Ujedinjenih naroda.
Moguća kandidatura otvorila bi i pitanje Infantinove budućnosti u FIFA-i. Talijansko-švicarski dužnosnik namjerava se ponovno kandidirati za predsjednika krovne svjetske nogometne organizacije. Izbori će se održati u ožujku 2027. godine, a zasad nema službeno potvrđenog protukandidata.
Infantino je na čelu FIFA-e od 2016. godine, a prije toga bio je glavni tajnik UEFA-e. Upravljanje organizacijom koja okuplja 211 nacionalnih saveza Trumpovi suradnici vide kao dokaz da bi se mogao snaći i u znatno složenijem političkom okruženju UN-a.
Ipak, put do funkcije glavnog tajnika iznimno je zahtjevan. Osim mogućeg otpora stalnih članica Vijeća sigurnosti, Infantino bi se morao uključiti u već otvoren izborni proces i vjerojatno odustati od planiranog nastavka mandata u FIFA-i.