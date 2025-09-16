Troskot: Vladine mjere su dimna zavjesa za pozadinske igre u energetskom sektoru

'Umjesto da se proizvodi vlastita električna energija, ona se uvozi po puno skupljim cijenama. Također, tu je i deficit koji se stvorio i morat će se financirati s, potencijalno, nekim zaduženjem pa će i to morati plaćati građani', dodao je.

'Vlada općenito ima krivu strategiju, posebno u energetskom smislu. Slušao sam što su govorili kolege političari, ali i građani, i ono što sam vidio jest nerazumijevanje otkuda će doći inflacija. S ovim povećanjem, odnosno smanjenjem subvencija, građani će plaćati veće račune po pitanju energetike. To znači da se negdje događaju minusi, odnosno negativna salda u odnosu prema HEP-u. Zato je Most podigao kaznenu prijavu iz razloga što smo vidjeli da je Uprava HEP-a kao takva kupovala električnu energiju po većoj cijeni od tržišne i time stvorila gubitke. Tu rupu u proračunu krpaju građani kroz mjere kao ova', rekao je Troskot gostujući na N1 televiziji .

'Bitan je tajming - ovo je dimna zavjesa'

'A tu su i izvori obnovljive energije čije developere vlada financira iz nekih razloga, a trošak se kolektivizira i mi ga plaćamo. S druge strane, imate profit tih par odabranih ili 'zelene prevare', kako ih mi nazivamo. Ono što se s ovom mjerom dogodilo jest stavljanje dimne zavjese za pozadinske igre u energetskom sektoru između HEP-a i izvora obnovljive energije. Bitan je i tajming. Prošlo je godinu dana od parlamentarnih izbora. Subvencije su plaćane prije njih pa sad kad su gotovi, svi se troškovi prebacuju na građane. Također, ovakve makinacije oko HEP-a su platili upravo privatnici', rekao je Troskot.

Smatra da poticaji iz Europske unije nisu dovoljni.

'Naše gospodarstvo nije otporno na ovako nešto, bez obzira na poticaje iz Europske unije. Nije se stvaralo nova radna mjesta ili temelji za nova radna mjesta', kaže.

Rast inflacije

'Ove mjere će sigurno dovesti do povećanja inflacije. Jer, HEP se koristi kao 'zlatno jaje' za pozadinske biznise kao onaj s plinom i obnovljivim izvorima energije', dodaje Troskot.

Otkrio je i što vidi kao ponajveći problem aktualne situacije, odnosno, one koju prognozira.

'Ponavljat ćemo, Vlada je ušla nespremna u eurozonu i taj efekt je doveo do toga da smo nekoliko godina uzastopno na samom vrhu po inflaciji', zaključio je Troskot.