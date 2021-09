Troskot objasnio što je dovelo do rasta cijena: HNB mora ući u koštac s inflacijom

'Da bi se moglo ući u bitku s rastom cijena, treba vidjeti izvore inflacije. HNB ima zadaću ući u koštac s inflacijom', kaže saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot

'Događaju se stvari o kojima ni premijer ni guverner HNB-a ne govore, a to da je došlo do zamjene, barem u kreditima, kod stanovništva gdje se sve više i više zadužuju u kuni, i to se dogodilo nakon 2016. To se dogodilo zbog švicarskog franka.', kaže Troskot.

Ističe kako o dva kriterija ne govori ni Vlada ni HNB.

'Kad se izgubi monetarni suverenitet, a to će biti zanimljivo za inflaciju, dolazite u situaciju da ostanete konkuretni i jedini način je smanjenje plaća ili otupuštanja – to onda čeka idućeg premijera. Kriterij broj dva – kad je uveden euro, jedan od važnih kriterija zajedničkog valutnog tržišta je mobilnost radnika. Naši Hrvati iseljavaju. Mala je vjerojatnost da će se Nijemci doseljavati u Hrvatsku. Svaka sljedeća recesija znači dodatnu mobilnost radnika.'

Napominje da HNB jedini sad može nešto napraviti da se povuče kunska likvidnost.

'Da bi se moglo ući u bitku s rastom cijena, treba vidjeti izvore inflacije. HNB ima zadaću ući u koštac s inflacijom. Nekoliko je uzroka dovelo do porasta cijena – negativne vremenske neprilike koje su dovele do nestašice, drugi kriterij je Kina koja nabavlja energente i hranu, kupovali su na eurotržištu i nisu pitali za cijenu čime je automatski porasla cijena, a to se prelilo na HRvatsku. I treće je tiskanje novca, SAD je tiskao novac da uđe u koštac s nezaposlenošću.', rekao je Troskot koji smatra da za eurozonu nismo spremni.