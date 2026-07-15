OSTAVLJANJE OTPADA

Troskot i Miletić u Ličkom Osiku: Novo ilegalno odlagalište

I.K./Hina

15.07.2026 u 14:59

Zvonimir Troskot i Marin Miletić
Zvonimir Troskot i Marin Miletić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u srijedu u Ličkom Osiku, ispred nekadašnje tvornice Mola, kako je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove ranije tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada.

„Nažalost, iz dana u dan potvrđuju se naše tvrdnje da je na ovom području završilo oko milijun tona otpada. Novo nalazište u Ličkom Osiku pokazuje da problem nije izoliran slučaj, nego dio mnogo šire mreže ilegalnog odlaganja otpada“, rekao je Troskot na konferenciji za novinare.

Riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja ne bi li se utvrdila možebitna prisutnost PFAS spojeva, teških metala i drugih opasnih tvari.

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Troskot je izrazio sumnju da su dosadašnji pojedini laboratorijski nalazi korišteni za prikrivanje stvarnog sastava otpada i zatražio da se istraži ta mogućnost.

Miletić je rekao da se Most zaprima ponude onih koji su spremni donirati novac za testiranje otpada iz Ličkog Osika u stranim laboratorijama ne bi li se utvrdilo je li riječ o sličnom ili istom otpadu kakav je odlagan drugdje, pa i u Gospiću.

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