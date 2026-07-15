Troskot i Miletić u Ličkom Osiku: Novo ilegalno odlagalište

Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u srijedu u Ličkom Osiku, ispred nekadašnje tvornice Mola, kako je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove ranije tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada.
„Nažalost, iz dana u dan potvrđuju se naše tvrdnje da je na ovom području završilo oko milijun tona otpada. Novo nalazište u Ličkom Osiku pokazuje da problem nije izoliran slučaj, nego dio mnogo šire mreže ilegalnog odlaganja otpada“, rekao je Troskot na konferenciji za novinare.
Riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja ne bi li se utvrdila možebitna prisutnost PFAS spojeva, teških metala i drugih opasnih tvari.
Troskot je izrazio sumnju da su dosadašnji pojedini laboratorijski nalazi korišteni za prikrivanje stvarnog sastava otpada i zatražio da se istraži ta mogućnost.
Miletić je rekao da se Most zaprima ponude onih koji su spremni donirati novac za testiranje otpada iz Ličkog Osika u stranim laboratorijama ne bi li se utvrdilo je li riječ o sličnom ili istom otpadu kakav je odlagan drugdje, pa i u Gospiću.