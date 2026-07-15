Troskot i Miletić u Ličkom Osiku: Novo ilegalno odlagalište

„Nažalost, iz dana u dan potvrđuju se naše tvrdnje da je na ovom području završilo oko milijun tona otpada. Novo nalazište u Ličkom Osiku pokazuje da problem nije izoliran slučaj, nego dio mnogo šire mreže ilegalnog odlaganja otpada“, rekao je Troskot na konferenciji za novinare.

Riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja ne bi li se utvrdila možebitna prisutnost PFAS spojeva, teških metala i drugih opasnih tvari.